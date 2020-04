Amici, il messaggio di Francesco Bertoli sui social per ricordare la fan scomparsa: “Non ci sono parole per spiegare il dolore che si prova”

La diciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi è ormai giunta al termine settimana scorsa, con la vittoria di Gaia Gozzi e quella di Javier Rojas nel circuito di danza. Quest’anno, come tutti gli anni precedenti, molti sono stati i talenti che si sono presentati alla scuola di Amici e che nel corso delle settimane, non solo sono cresciuti artisticamente, ma si sono conquistati anche il favore del pubblico e della giuria. Tra questi c’è stato sicuramente Francesco Bertoli che con la sua semplicità e la sua educazione è riuscito a far innamorare i fan, che lo seguono con affetto e stima. Da poco il giovane cantante ha pubblicato il suo primo album, intitolato ‘Carpe Diem’, intitolato così per ricordare un messaggio che rappresenta un mantra di vita. Come lui anche i suoi compagni di avventura: Gaia Gozzi, Nyv, Giulia Molino, Jacopo Ottonello… Tutti accomunati da una cosa: L’amore per la musica e per i fan, quei ragazzi che nel corso dei mesi li hanno seguiti attraverso la televisione, nello studio del pomeridiano fuori l’hotel.

Amici, Francesco Bertoli per la fan scomparsa: “Il dolore che si prova è…”

Tutti loro possono contare sull’affetto dei loro fan, che spesso si sono radunati sotto il loto hotel per vederli, per parlarci e per far sentire loro l’affetto e il sostegno necessario. Tra loro spuntava il nome di Lidia, ventenne di Roma, che sosteneva i ragazzi della scuola di Amici col suo tifo. Purtroppo però, attraverso le Instagram Stories di alcuni dei ragazzi della scuola apprendiamo che la giovane ci ha lasciato. Un dolore davvero immenso, che i vari protagonisti di questa edizione, hanno voluto racchiudere in alcuni pensieri dedicati proprio alla ragazza. Francesco Bertoli scrive: “Non ci sono parole per spiegare il dolore che si prova in questi momenti, non c’è un senso a tutto questo. Ti ringrazio di aver creduto in me, mi hai sostenuto e mi hai donato tanta forza. Ora ti porterò con me in ogni canzone, in ogni gesto.”

Francesco Bertoli non è l’unico, e dopo di lui anche Giulia Molino scrive: “Sarà un’ora che fisso la tua foto mentre cerco le parole giuste per esprimere questo dolore. Ma credo fortemente che non possano servire…Spero che la mia musica arrivi fin lassù, perché è per persone come te che io canto”. Un dolore immenso quello che stanno vivendo in queste ore i ragazzi dello show, che si sono riservati di scrivere un pensiero per la ragazza, che non è più tra noi.