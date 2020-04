Coronavirus, di ritorno dalla spesa, Cecilia Rodriguez ha scritto un messaggio sul suo canale social in cui ha scritto tutte le sue sensazioni.

Una cosa è certa: la situazione che tutto il nostro Paese e, di conseguenza, tutti noi stiamo vivendo per quest’emergenza Coronavirus è davvero insolita. Nessuno di noi si sarebbe mai aspettato che un giorno saremmo stati costretti a vivere in quarantena, a limitare i rapporti fisici tra tutti noi e che avremmo dovuto combattere con un ‘male invisibile’. Purtroppo, questa è la realtà. E, fin quando non sarà completamente debellato, dobbiamo farci i conti. Con la consapevolezza che, una volta usciti, le nostre vite non saranno più le stesse. Lo sa bene Cecilia Rodriguez. Che, pochissime ore fa, ha voluto scrivere un emozionante messaggio sul suo canale social ufficiale. Come raccontato in un nostro recente articolo, l’argentina è in Trento con il suo fidanzato Ignazio e suo padre. È per questo motivo che, una volta rientrata dalla spesa, non ha potuto fare a meno di condividere con i suoi fan le sensazioni provate per questa sua uscita. Ecco cosa ha scritto nel dettaglio.

Cecilia Rodriguez, il messaggio per l’emergenza Coronavirus sui social

Da buona ‘massaia’, oggi pomeriggio, Cecilia Rodriguez è uscita dalla dimora dei Moser in collina, per fare un po’ di spesa. È proprio per questo motivo che, al suo ritorno, l’argentina ha voluto raccontare ai suoi sostenitori le sensazioni provate per questa sua esperienza. Fino a qualche tempo fa, uscire per andare a fare la spesa ci sembra un atto normale. Adesso, invece, non lo è più. Una situazione, quindi, davvero insolita e, soprattutto, drammatica. Che si percepisce, tra l’altro, da queste parole scritte dalla sorella minore di Belen. Ecco i dettagli.

In questo breve messaggio social, Cecilia non ha fatto altro che descrivere quello che tutti noi, da diverse settimane, stiamo vivendo. Andare a fare la spesa, ormai, è diventato un vero e proprio ‘incubo’. Si pensa a fare le cose di fretta, ad indossare i guanti, mascherine, ad evitare al massimo i contatti e, soprattutto, disinfettare tutti i prodotti appena tornati a casa. Tutte operazione che, com’è giusto che sia, sono più che utili e, soprattutto, indispensabili. Ma che, d’altra parte, lasciano un po’ d’amaro in bocca. Infatti, dopo Cecilia scrive: ‘Mi è rimasta un’amara sensazione’. Infine, conclude con un pensiero a cui, senza alcun dubbio, tutti noi abbiamo pensato in questi ultimi giorni: ‘Dovremmo cambiare un po’ d’abitudini. Niente che ci possa fare del male, anzi’.

La quarantena con Ignazio e papà Francesco

In collegamento con Storie Italiane, Ignazio Moser ha parlato della sua quarantena in Trento con la sua bella Cecilia e con papà Francesco. In quest’occasione, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha confessato di essere molto felice di trascorrere questi giorni con suo padre e con la sua fidanzata. Che ha, addirittura, definito la ‘loro massaia’.