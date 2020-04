GF Vip, Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese: è accaduto poco fa nella Casa più spiata della tv.

Sta per terminare la quarta edizione del Grande Fratello Vip. Un’edizione ricca di emozioni e colpi di scena. Ma anche di liti e discussioni! Una delle più accese di questa edizione è , senza dubbio, quella tra Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese, avvenuta in cucina circa due mesi fa. Una lite durante la quale la Elia sostenne di aver ricevuto uno ‘spintone’ da Patrick, facendo letteralmente infuriare quest’ultimo. Dopo un periodo di acredine, i due concorrenti si sono riavvicinati, arrivando ad avere un rapporto all’insegna dell’armonia, durante quest’ultima settimana. E, qualche ora fa, in camera da letto, Patrick e Antonella sono tornati proprio sull’argomento più ‘caldo’ del loro rapporto nella Casa, la famosa lite in cucina. I due hanno spiegato rispettivamente le proprie ragioni, dando vita a quello che possiamo definire, a un giorno dalla finale, un chiarimento definitivo. Ecco cosa è successo.

GF Vip, Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese: arriva il chiarimento definitivo

Ricordate la furiosa lite tra Patrick e Antonella, avvenuta vicino al lavello della cucina del GF Vip? Ebbene, i due concorrenti del GF Vaip, a distanza di due mesi dall’accaduto, hanno deciso di riaprire l’argomento, provando a chiarire una volta per tutta le proprie ragioni. Patrick sottolinea che la cosa che l’ha ferito maggiormente è l’essere stato accusato di averla spinta: “Il mio non era uno spintone, lì hai preso un abbaglio.” Antonella continua a sostenere di essere stata urtata: “Era una spallata, te lo garantisco, tu entrando mi hai urtata. Ma non è grave, ma forse tu non te ne sei accorto”. Ma Patrick non sembra voler cedere assolutamente sulla questione, ribadendo di non averla assolutamente urtata: “Sono stato molto delicato ad inserirmi per lavare la tazzina. Quindi in quel caso per me c’era solo un’accusa di uno spintone che non c’è stato”. I due sembrano aver avuto una diversa percezione dell’accaduto, ma Antonella assicura: “Se io non avessi sentito un urto, non avrei mai detto non mi spingere. Allora si che sarei machiavellica diabolica!“. Ed è a questo punto che Patrick ammette di aver pensato cose negative di Antonella in quel frangente, ma di aver successivamente cambiato idea: “Io ho pensato che tu fossi diabolica, poi ho capito che non lo sei. Quindi va bene così.”

Insomma, tra Patrick e Antonella sembra essere arrivato un chiarimento definitivo, proprio a un passo dalla finale. E proprio i due concorrenti, insieme a Andrea Denver, sono i nominati di questa settimana: due di loro diventeranno finalisti ufficiali, l’altro lascerà il gioco a inizio puntata. Chi la spunterà? Appuntamento a domani sera, alle ore 21.30, con la finale del GF Vip 4.