GF Vip, la critica di un concorrente a Clizia Incorvaia: “Troppo vanitosa”; cosa è successo nella Casa del GF Vip.

Il GF Vip sta per terminare. L’ultima puntata dello show andrà in onda domani, 8 aprile, in diretta su Canale 5. E in attesa di scoprire gli ultimi due finalisti, che raggiungeranno Sossio, Aristide, Paola e Paolo, i ragazzi si godono i loro ultimi giorni all’interno della Casa. Una settimana all’insegna dell’armonia, quest’ultima. I vip rimasti in gara sembrano aver trovato il giusto equilibrio: zero liti o discussioni, ma solo tanta voglia di godersi l’ultima parte della loro meravigliosa esperienza. E, qualche ora fa, i vip sono stati protagonisti di un gioco, proposto dalla produzione del GF. Ognuno di loro ha pescato un biglietto, sul quale vi era scritto il nome di un’ex concorrente del reality. La domanda a cui rispondere era: “Cosa avresti detto a…?”. Ebbene, ad Antonella Elia è capitato il nome di Clizia Incorvaia, e nella sua risposta la concorrente ha mosso une leggera critica alla sua ex coinquilina. Scopriamo le sue parole.

GF Vip, la critica di Antonella Elia a Clizia Incorvaia: “Troppo vanitosa”

Niente peli sulla lingua: i ragazzi del GF Vip 4 sono stati chiamati a rispondere sinceramente su alcuni dei loro ex coinquilini nella Casa. Si tratta di un gioco proposto dal GF, durante il quale , a turno, i vip hanno dovuto dire qualcosa che non hanno mai detto, con sincerità, qualcosa ai loro compagni di avventura. Antonella Elia ha detto la sua su Clizia Incorvaia: “Avrei detto a Clizia che era un po’ troppo vanitosa. Molto carina, ma molto vanitosa. E forse bisognerebbe trovare un equlibrio tra l’essere belli veramente e il mostrare che si è tanto fieri della bellezza”. Antonella sottolinea che Clizia è sicuramente bella, ma aggiunge: “Secondo me la bellezza va anche un po’ protetta e non fatta esplodere. Perché comunque la bellezza è bellezza, si vede comunque”.

Insomma, come sempre, Antonella Elia ha espresso la sua opinione senza peli sulla lingua. Proprio come il gioco del GF prevedeva. Nel frattempo, la Elia è in nomination insieme a Patrick Ray Pugliese e Andrea Denver: solo due di loro diventeranno finalisti ufficiali del Grande Fratello Vip, mentre uno di loro lascerà il gioco proprio a un passo dalla finale. Chi riuscirà a spuntarla? Manca davvero poco per scoprirlo! Appuntamento a domani sera, su Canale 5, alle ore 21 e 30!