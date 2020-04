Licia Nunez, eliminata dal GF VIP ad un passo dalla finale, ha parlato ai microfoni di FanPage. Ecco le sue parole.

Il Grande Fratello VIP torna domani sera, 8 aprile, con la finale: è stata questa un’edizione particolare visto che è cominciata in maniera solita ma è proseguita con lo svilupparsi dell’epidemia Coronavirus in Italia e nel mondo. Nonostante tutto, il reality ha continuato a tenere le luci accese ma intorno alla casa sono successe molte cose: una di queste riguarda la famiglia di Adriana Volpe. La concorrente ha infatti deciso a metà percorso di abbandonare la casa per correre dai suoi cari. Licia Nunez, eliminata nella semifinale, ha parlato ai microfoni di Fanpage della sua avventura e di come era sentita l’emergenza Coronavirus all’interno della casa.

GF VIP, Licia Nunez: “Lo spirito del gioco non c’era più. Ahimè vincerà lei”

Licia Nunez ai microfoni di Fanpage ha raccontato come ha vissuto la sua esperienza nella casa del Grande Fratello VIP e di come hanno vissuto i concorrenti da quando è scoppiata l’epidemia Coronavirus. “Sono passata da una reclusione all’altra. Può sembrare strano, ma per quanto io vivessi una condizione surreale lì al Grande Fratello, si trattava comunque di una bolla protettiva” sono le parole dell’ex concorrente. Licia ha svelato che erano costantemente aggiornati sulla situazione fuori, hanno sentito i parenti e sono spesso stati rassicurati dagli stessi. Uscire però, è stato diverso, afferma l’attrice.

“Era abbastanza evidente che lo spirito del gioco non ci fosse più. Molti di noi sono entrati 2 mesi prima di ricevere quelle notizie ed è chiaro che lo spirito fosse mutato del tutto. Il nostro obiettivo, dal momento della notizia, è stato quello di strappare un sorriso alle persone che ci seguivano. Siamo umani e lo spirito non poteva essere lo stesso dei primi mesi” aggiunge la Nunez che rivela di essere leggermente infastidita di non esser arrivata in finale.

Chi vincerà secondo Licia Nunez? La risposta è stata la seguente: “Vorrei che vincesse Paolo Ciavarro. Ahimè credo che vincerà Antonella Elia“.