Ernst Knam ha lanciato una sfida ai pasticcieri italiani: torte per tutti gli ospedali, lui donerà la sua specialità alle strutture milanesi!

Ernst Knam è un pasticciere e famoso personaggio televisivo tedesco naturalizzato italiano: è stato nominato Chef Ambassador per Expo 2015 da Carlo Cracco. Ogni sabato alle 14.30 va in onda il suo programma, La mia storia con il cioccolato: regala ricette delle torte più famose, impossibile resistere! Il cuoco ha così deciso di lanciare una sfida ai pasticcieri italiani in questo periodo così delicato per il paese: un motivo per distrarsi e regalare un po’ di dolcezza a chi in questo momento lavora duramente per la lotta al Covid-19. Ecco di che si tratta.

Ernst Knam lancia la Cake’s Anatomy Challenge: torte per tutti gli ospedali

Prende il nome di Cake’s Anatomy Challenge ed è una sfida nata per sostenere i medici che combattono in prima linea contro il Coronavirus. Ci sono medici, infermieri e membri del personale sanitario definiti dei veri e propri eroi in un momento così difficile per il nostro paese: così Ernst Knam, il famoso chef e personaggio televisivo, ha deciso di regalare un po’ di dolcezza a chi lavora duramente contro per curare tutti i contagiati di Covid-19.

La Cake’s Anatomy Challenge è la sfida che ha lanciato lo chef a tutti i pasticcieri d’Italia: ha proposto di realizzare torte e dolci da donare agli ospedali. Non appena sarà possibile, Ernst regalerà alle strutture di Milano un’enorme crostata al cioccolato Frau Knam Senorita 72, una sua specialità. Ecco cosa ha scritto sul suo canale Instagram:

“La mia è una Cake’s Anatomy Challenge che lancio a tutti i pasticceri d’Italia. Questo è la mia creazione speciale, la crostata al cioccolato Frau Knam Señorita 72. Io Ernst Knam mi impegno a creare questo dolce in un formato maxi e regalarlo ad ogni ospedale di Milano. Ora mi rivolgo a tutti gli altri pasticceri di rispondere a questa challenge: che dolce porterete agli ospedali delle vostre città? Promettiamo ai nostri eroi il più dolce dei ritorni alla vita normale, quando ci arriveremo, con i nostri migliori dolci. Chi di voi è con me?“.