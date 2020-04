Chi è Silvia Mazzieri: scopriamo insieme l’età, la carriera cinematografica e la vita privata dell’ex Miss Italia e attrice di Braccialetti Rossi

Silvia Mazzieri è una delle giovani stelle del panorama cinematografico e televisivo italiano. Ex Miss Italia, la Mazzieri è di una bellezza davvero disarmante, con i suoi occhioni azzurri come il cielo e i capelli rossi. Negli ultimi anni oltre che per la sua straordinaria bellezza, si è fatta conoscere per la sua bravura come attrice e lo dimostrano anche i numerosi ruoli alle serie tv di successo a cui ha preso parte negli ultimi anni. Tra queste spiccano sicuramente Braccialetti Rossi e il Paradiso delle signore. Ma adesso andiamo a scoprire qualcosa in più su questa bellissima Miss, tra cui la sua età, la carriera e la vita privata.

Chi è Silvia Mazzieri: età, carriera e vita privata dell’ex Miss Italia

Silvia Mazzieri è nata il 23 febbraio del 1993, quindi sotto il segno dei pesci, a Pisa. La ragazza ha trascorso l’infanzia e l’adolescenza ad Abbadia San Salvatore, in provincia di Siena, con i genitori, mamma casalinga e papà impiegato. Sin dalla giovane età, Silvia sviluppa una forte passione per la moda e per lo spettacolo, capendo che è quello il percorso di vita che vuole intraprendere. Nel 2010 si iscrive a Miss Italia, arrivando in finalissima e riuscendo a vincere la fascia di Miss Cinema, che evidentemente le ha portato molta fortuna, visto il ricco curriculum. Subito dopo la vittoria a Miss Italia, ha iniziato a lavorare per alcune campagne pubblicitarie e come modella. Successivamente ha iniziato ad ottenere delle piccole parti in alcune serie tv, fino ai primi ruoli importanti. Tra questi certamente c’è quello di Ambra, giovane studentessa, nel cast di ‘Provaci ancora prof 6’, al fianco della Pivetti. Il successo però arriva certamente con ‘Il Paradiso delle Signore’, la serie tv ambientata nella Milano degli anni ’50. Qui la Mazzieri veste i panni dell’affascinante commessa Silvana Maffeis. Altro ruolo importante è quello di Bella nella serie tv record ‘Braccialetti Rossi’. Ultimamente l’abbiamo vista al fianco di Luca Argentero nella serie tv ‘Doc – Nelle tue mani’ e prossimamente affiancherà Elena Sofia Ricci in ‘Vivi e lascia vivere‘, dove interpreterà la figlia maggiore di Laura.

Silvia Mazzieri ha lavorato anche al cinema al fianco di Angela Finocchiaro e Francesco Scianna in ‘Latin Lover’ e poi anche in ‘L’amore Ormai’ di Pellegrinotti e Gneo. La Mazzieri è seguitissima sui social Network, soprattutto su instagram, dove vanta ben 46 mila followers. Per quanto riguarda la sua vita privata, la ragazza è stata legata sentimentalmente all’attore Alfio Sorbello.