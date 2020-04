Grande Fratello Vip, Sossio Aruta manda un messaggio di ringraziamento ai fan dopo la finale: “Adesso sono nella realtà” le parole del finalista

Ieri sera è andata in onda la super finalissima di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip. In questi tre mesi, tante sono state le emozioni che il conduttore Alfonso Signorini è riuscito a portare nelle case degli italiani, che ormai da anni seguono attentamente e con passione il reality. Ieri sera gli scontri sono stati agguerritissimi e mano mano si sono andati a delineare quelli che poi sarebbero stati i tre super finalisti. Il primo ad andare alla nomination flash, è stato Sossio Aruta, che si è scontrato con l’amica Antonella Elia, trovandosi poi ad essere il favorito del pubblico. Poi è stato il turno di Paolo Ciavarro contro Aristide Malnati, dove è risultato favorito il primo, e infine Patrick Rey Pugliese si è scontrato con Paola Di Benedetto. La ragazza è risultata essere la favorita del pubblico, contro ogni aspettativa e si è aggiudicata la vittoria di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip. La bella Madre Natura dopo aver appreso di essere la vincitrice di questa edizione, ha deciso di devolvere l’intera somma in beneficenza, e non solo la metà come inizialmente suggerito da Signorini. Momenti davvero emozionanti per i concorrenti, che una volta usciti avrebbero trovato un mondo totalmente opposto a quello conosciuto prima di entrare nella casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello Vip, Sossio Aruta dopo la finale: “Adesso sono nella realtà”

Sossio che in finale è arrivato terzo, ieri sera ha avuto la possibilità in più di un’occasione di emozionarsi. Prima di tutto parlando dei lavori che ha fatto per poter mantenere dignitosamente la sua famiglia, poi per l’amore che i suoi figli provano per lui e che gli hanno dimostrato ieri sera per l’ennesima volta attraverso una dolcissima lettera. Poi la proposta di matrimonio alla sua amata Ursula che da qualche mese è diventata la madre di sua figlia Bianca. Sossio dopo l’uscita dalla casa e i festeggiamenti per la vittoria di Paola Di Benedetto, si è fiondato in auto per poter ritornare dalla sua famiglia, da cui è stato lontano per quasi un mese e mezzo. Durante il tragitto in auto, ci ha tenuto a mandare un messaggio a tutti i suoi fan, sostenitori e amici, per ringraziarli di tutto il supporto e per rincuorarli sulla situazione difficile che stiamo vivendo tutti. Il messaggio dell’uomo è stato davvero toccante: “Ciao a tutti ragazzi per me è stata un’esperienza bellissima, indimenticabile e adesso sono nella realtà, in viaggio, come tutti quanti voi, però andrà tutto bene.

Sono con voi, sono felice di tornare a casa. Grazie per il terzo posto, per me è un onore. Vi mando un bacio, dal Lion King. Alla faccia di chi mi vuole male. Poi prossimamente vi aggiornerò su tutto. Ora sto correndo dal mio amore Ursula e Bianca, ragazzi grazie.”