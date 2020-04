Vittorio Grigolo e la compagna Stefania Seimur danno una splendida notizia a tutti i fan: l’annuncio in diretta tv a Storie Italiane di Eleonora Daniele

Vittorio Grigolo è stato tra i grandi protagonisti della scorsa edizione di Amici 18, dove insieme a Ricky Martin, ha vestito i panni di Coach. Il tenore è stato il direttore artistico della squadra blu, dove ha avuto la possibilità di trasmettere tutto il suo sapere e sicuramente anche qualche piccolo trucchetto a quello che poi è diventato il vincitore di quell’edizione: Alberto Urso. Il ragazzo è un tenore, proprio come Grigolo e spesso ha mostrato tutto il suo riconoscimento per l’opportunità ricevuta. Dopo l’esperienza di Amici, il tenore ha continuato ad esercitare la sua passione e la sua arte nei più prestigiosi teatri del mondo, soprattutto in America. L’uomo ha dovuto affrontare non pochi problemi, a causa di alcune accuse a suo carico in campo lavorativo, che adesso sembrano essersi chiuse definitivamente e nel migliore dei modi per l’artista. Nonostante la sua fama lo preceda, Grigolo è molto riservato, soprattutto per quanto riguarda la sua vita privata.

Nonostante sui social non pubblichi molte foto riguardanti la sua vita privata, sappiamo bene che da un po’ di tempo l’artista ha una relazione con la top modella di origini Ucraine, Stefania Seimur. La ragazza sembra aver rubato il cuore del tenore e vivono insieme con la figlia che la donna ha avuto da una precedente relazione. Attualmente i due fidanzati hanno deciso di dare una splendida notizia. Stamattina, infatti, durante una diretta con Eleonora Daniele a ‘Storie Italiane’, la coppia ha deciso di rivelare di essere in attesa di un figlio! Il primo per la coppia, che ormai è sempre più affiatata e innamorata. Attualmente i due si trovano in Ucraina, rimasti bloccati a causa del Coronavirus. La coppia si era recata nel paese d’origine della top model per una masterclass, ma l’arrivo improvviso del Virus e il blocco degli aeroporti li ha costretti a rimanere li in Ucraina.

Durante la diretta, la Daniele li ha stuzzicati, dicendo che secondo lei c’era qualcosa di non detto e che aveva una bella sensazione. Inizialmente il cantante e la modella sono stati colti dall’imbarazzo, ma poi hanno annunciato che effettivamente una bella notizia c’è, ed è che aspettano UNA BAMBINA! Tantissima auguri alla coppia! Il video completo qui.