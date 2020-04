William e Kate, prima apparizione pubblica in tempi di Coronavirus: la coppia di reali in videochat con una scuola, ecco tutti i dettagli.

La vita in quarantena ha cambiato le abitudini di tutti, compresi i reali d’Inghilterra, che, come sta accadendo un po’ in tutto il mondo, sono ‘reclusi’ a causa dell’emergenza Coronavirus. Dopo la notizia che il Premier inglese Boris Johnson è finito in terapia intensiva e il discorso della Regina Elisabetta alla Nazione, il quarto in 68 anni di regno, anche la coppia di Duchi di Cambridge, William e Kate, sta facendo parlare di sé. Il primogenito di Carlo e Diana e sua moglie, infatti, si sono resi protagonisti della loro prima apparizione pubblica da quando sono in quarantena ad Anmer Hall. I due si sono ritirati nella residenza di campagna nel Norfolk insieme ai loro tre figli George, Charlotte e Louis. Poco fa, però, si sono mostrati in pubblico nonostante la quarantena. Come hanno fatto? Semplice! Con una videochat su Instagram. Una cosa davvero insolita e allo stesso tempo imperdibile: ecco cos’è successo nel dettaglio.

William e Kate in videochat con una scuola: ecco la prima apparizione pubblica della coppia di reali in quarantena

William e Kate sono in quarantena, così come la maggior parte della popolazione mondiale, a causa dell’emergenza Coronavirus. la coppia di reali inglesi ha fatto poco fa la sua prima apparizione pubblica in forma, però, virtuale. I Duchi di Cambridge sono stati infatti protagonisti di una videochat con una scuola inglese che accoglie tutti i figli di medici, infermieri e degli operatori che in questo periodo di emergenza lavorano in prima linea per aiutare la gente e non hanno a chi lasciare i propri bambini a causa della chiusura delle scuole. Questa struttura, la Casterton Primary Academy, accoglie, dunque, tutti i figli di coloro che lavorano nonostante l’emergenza. William e kate, dunque, hanno voluto fare questa videochat per ringraziare gli insegnanti e appoggiare questa loro iniziativa, salutando anche tutti i bambini, ai quali hanno augurato una buona Pasqua.

Un video di questa chat è presente anche sul profilo Instagram ufficiale dell coppia, che ha regalato un momento indimenticabile, pieno di sorrisi e divertimento, agli alunni e agli insegnanti della scuola.