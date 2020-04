Stasera in tv 9 aprile 2020: cosa vedere? Due film che raccontano in chiavi diverse il periodo che stiamo vivendo. Imperdibili, se avete voglia di emozionarvi.

Cosa vedere stasera in tv? E’ il 9 aprile 2020 e siamo in piena emergenza Coronavirus. In tv ci sono programmi che possiamo guardare per dimenticarci, per qualche minuto, della drammatica situazione che stiamo vivendo. Ma non solo. Alcune reti ci forniscono una chiave di lettura diversa del periodo buio in cui ci troviamo. Ad esempio, su Rai Uno abbiamo Doc – Nelle tue mani, che ci racconta il mondo dei medici (in prima linea nella ‘guerra’ che stiamo affrontando) visto dalla loro personale prospettiva. Come sappiamo, è una serie tratta da una storia vera, quella di un medico che ha dimenticato cosa gli è successo negli ultimi 12 anni di vita. Rai, però, ha in serbo un’altra sorpresa per noi.

Come riportato, su Rai Uno abbiamo Doc – Nelle tue mani. E su Rai Tre c’è invece un grande classico: Napoli milionaria. Direte: beh, cosa c’entra con il periodo che stiamo vivendo? Pensateci: quante volte abbiamo sentito dai capi di stato, negli ultimi giorni, che stiamo vivendo una guerra? Una guerra con un nemico invisibile, sì, ma con un numero di morti da far paura. Napoli Milionaria racconta proprio di questo. Della guerra, del contrabbando nei bassi napoletani, di un marito che va al fronte e quando torna trova tutto cambiato. E poi, quella frase: “A’ dda passà ‘a nuttata” che pronuncia il protagonista, interpretato questa sera su Rai Tre da Massimo Ranieri. Deve passare la nottata, in italiano. Una frase emblema di questo periodo che racconta l’impotenza degli uomini nei confronti di catastrofi come questa.

Sulle reti Mediaset, invece, finito Harry Potter, ci si può distrarre con I Pirati dei Caraibi. Ma ecco la lista completa di tutte le reti e i programmi che trasmetteranno: