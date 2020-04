Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro dopo il GF Vip: “Ci stiamo vivendo la nostra bramata privacy”; il messaggio della modella su Instagram.

Tra i protagonisti più amati dell’edizione appena terminata del Grande Fratello Vip ci sono senza dubbio Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. I due concorrenti si sono conosciuti all’interno della casa più spiata della tv ed è proprio lì che è nato il loro amore. Un amore ”interrotto” dall’uscita dal gioco di Clizia, che, però, ha sempre sostenuto il suo Paolo anche da lontano. I botta e risposta dei due concorrenti hanno fatto sognare milioni di telespettatori: Paolo mandava dediche a Clizia direttamente dalla casa, e la bella siciliana rispondeva attraverso i social. Una coppia super amata dai fan che, a quanto pare, ora che il GF è terminato desidererebbero vedere i due piccionicini insieme. Insieme nei limiti del possibile, naturalmente, a causa delle restrizioni dovute all’emergenza Coronavirus. I fan, probabilmente, vorrebbero vedere Paolo e Clizia in diretta insieme su social, per sapere le ultime sulla loro storia. Ma la risposta della Incorvaia è molto chiara. Ecco cosa ha scritto in una story pubblicata su Instagram.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro dopo il GF Vip: il messaggio per i fan su Instagram

Tra le coppie nata all’interno della Casa del Grande Fratello, quella formata da Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia è senza dubbio una delle più belle di sempre. E una delle più amate! I fan impazziscono per loro e non vedono l’ora di sapere di più sul prosieguo della loro storia. Ma, in una recente story pubblicata su Instagram, Clizia chiarisce che, ora, dopo aver vissuto insieme con le telecamere puntate addosso 24 ore su 24, è il momento di viversi la tanta desiderata privacy. Come darle torto? Ecco la story pubblicata poco fa sui social:

“Io e Paolo ci stiamo vivendo la nostra bramata privacy, ma ci vedremo! Con i nostri tempi!”. Queste le parole di Clizia rivolte ai tanti fan che la seguono e che seguono con affetto storia d’amore scoppiata tra le mura della Casa più famosa della tv. Fan che la Incorvaia ringrazia per il sostengo e l’amore immenso dimostrato nel corso di questi mesi in cui è andato in onda il reality di Canale 5. E voi, cosa pensate della coppia nata al GF Vip 4? Vi piacciono Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro insieme?