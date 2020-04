Coronavirus, tempo di repliche in Rai: le fiction amatissime che torneranno in onda in questo periodo.

L’emergenza Coronavirus ha letteralmente sconvolto il nostro Paese e, inevitabilmente, anche le programmazioni dei nostri canali tv. Tantissime trasmissioni sono state sospese o momentaneamente cancellate fino a data da destinarsi. In alternativa, Rai e Mediaset hanno dovuto puntare sulle repliche di alcuni dei loro prodotti di maggior successo, come avviene il sabato sera con Viva Rai Play e Ciao Darwin. Anche i set delle fiction sono fermi e la Rai ha deciso di proporre proprio le repliche di alcune tra le fiction più amate dagli italiani. Ecco quali serie torneranno in onda nel corso delle prossime settimane.

Coronavirus, tempo di repliche in Rai: da Montalbano a L’allieva, tutte le fiction che torneranno in onda

Una buona notizia per gli amanti delle fiction. In questo periodo di stop nella tv, la Rai ha deciso di tenere compagnia al pubblico con le repliche di alcune fiction super amate dagli italiani. Scopriamo insieme quasi sono.

Il commissario Montalbano, in onda il lunedì: Dopo le due puntate inedite, la fiction con protagonista Luca Zingaretti continuerà ad andare in onda con le repliche fino a maggio, ogni lunedì. Al suo posto, sarebbe dovuta partire Io ti cercherò, con Alessandro Gassman.

in onda il lunedì: Dopo le due puntate inedite, la fiction con protagonista Luca Zingaretti continuerà ad andare in onda con le repliche fino a maggio, ogni lunedì. Al suo posto, sarebbe dovuta partire Io ti cercherò, con Alessandro Gassman. L’Allieva, da domenica 19 aprile: la domenica sera di Rai Uno sarà invece affidata alle repliche di L’allieva 2, la seguitissima serie con Alessandra Mastroianni e Lino Guanciale, tratta dai romanzi di Alessia Gazzola.

da domenica 19 aprile: la domenica sera di Rai Uno sarà invece affidata alle repliche di L’allieva 2, la seguitissima serie con Alessandra Mastroianni e Lino Guanciale, tratta dai romanzi di Alessia Gazzola. La Compagnia del Cigno, in onda il mercoledì: dal 29 aprile, invece, torneranno in onda le storie con Alessio Boni ed Anna Valle. Le repliche della fiction andranno in onda su Rai Due.

Vivi e lascia vivere, con Elena Sofia Ricci, andrà in onda ogni giovedì, al termine di Doc Nelle tue mani. Non si tratta, però di repliche: sarà l’unica fiction in prima tv che vedremo nel periodo primaverile. Insomma, la Rai è pronta per farci compagnia, nelle prossime settimane. E voi, quale tra queste fiction rivedrete con piacere?