Elodie ai microfoni di Radio 105 ha risposto alle domande dei fan: parla della sua quarantena con il fidanzato Marracash e dei suoi interessi. C’è anche un indizio sui suoi progetti futuri!

Elodie è una delle cantanti italiane più affermate del momento. La sua ‘Andromeda’ presentata a Sanremo è in cima alle classifiche e lei è adorata da tutta l’Italia! Voce incredibile ed aspetto che lascia senza fiato: la giovane è fidanzata con il noto rapper Marracash. I due si sono incontrati quando hanno collaborato insieme al singolo ‘Margarita’: non è stato amore a prima vista, anzi. In una recente intervista a Domenica In la cantante ha rivelato che all’inizio gli stava antipatico: in poco tempo ha cambiato idea ed ora formano una magnifica coppia. Stanno trascorrendo la quarantena insieme e la romana ha svelato qualche dettaglio sulla loro convivenza ed ha rivelato altri retroscena ai microfoni di Radio 105. Ecco le sue parole.

Elodie, quarantena con Marracash: “Viviamo bene, ecco cosa facciamo”

Elodie ha risposto alle domande dei suoi fan tramite Radio 105. Il video pubblicato dai canali social della radio mostra la cantante che racconta di sé. Elodie ed il suo fidanzato Marracash stanno trascorrendo la quarantena insieme: come sta andando? Ecco la sua risposta: “Stiamo vivendo bene la quarantena, ci alleniamo, chiacchieriamo, poi ognuno ha i suoi spazi in casa per fare le sue cose. E’ una convivenza forzata che va bene“.

I fan più curiosi hanno chiesto anche se ci sono progetti futuri per la cantante ed anche se ci sarà un altro singolo insieme al rapper. “Ci sono dei progetti in porto. Vedremo, in questo momento è difficile dare certezze. Farò forse un altro singolo con Marracash” sono state le sue parole. Cantante preferita? Ha nominato Madame, Levante ed Emma: la giovane romana ha confessato anche di essersi persa il concerto di Levante e che presto rimedierà!