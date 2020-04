Paola Di Benedetto torna in tv dopo il GF Vip: dove la vedremo

Paola Di Benedetto torna in tv dopo la vittoria al GF Vip: ecco dove la vedremo molto presto.

Si è conclusa mercoledì 8 aprile la quarta edizione del Grande Fratello Vip. Un’edizione ricca di emozioni e colpi di scena. Merito del cast messo su da Alfonso Signorini, per la prima volta al timone del reality, al quale ha partecipato per anni nel ruolo di opinionista. Un’edizione che ha sorpreso tutti, fino all’ultima puntata. A trionfare mercoledì sera è stata Paola Di Benedetto. La semplicità dell’ex Madre Natura ha conquistato il pubblico, che l’ha preferita ad altri concorrenti che partivano favoriti, come Patrick Ray Pugliese e Paolo Ciavarro. Un’emozione unica per la Di Benedetto, che ieri ha rotto il silenzio pubblicando il suo primo post sui social dopo l’esperienza al GF Vip. E c’è una bellissima notizia per i fan della vincitrice: Paola tornerà presto in tv, in uno dei programmi più amati di Canale 5. Curiosi di scoprire di cosa si tratta? Ve lo sveliamo subito.

Paola Di Benedetto torna in tv dopo il GF Vip: la vedremo a Verissimo, sabato 11 aprile

Paola Di Benedetto è la vincitrice del Grande Fratello Vip 4. La fidanzata di Federico Rossi, del duo canoro Benji e Fede, è stata la preferita del pubblico, tra i tantissimi concorrenti che quest’anno hanno varcato la porta rossa più famosa della tv. Dopo tre mesi di emozioni, le avventure nella Casa sono terminate. Ma per i fan della vincitrice c’è una buona notizia. Sabato 11 aprile vedremo Paola Di Benedetto a Verissimo Le Storie. Il talk di Silvia Toffanin tornerà in onda, in una versione adattata al momento. Gli ospiti, infatti, invieranno video messaggi direttamente da casa, raccontando di sé e di come stanno vivendo questo particolare momento. L’annuncio della partecipazione di Paola è arrivato proprio dalla pagina Instagram di Verissimo. Date un’occhiata:

La bellissima Paola manderà un saluto a Verissimo, come si legge nella didascalia al post, apparso sulla pagina ufficiale della trasmissione di Canale 5.

Anche Giulia De Lellis e Damante a Verissimo

Una puntata, quella di sabato di Verissimo, super attesa non solo per la presenza della Di Benedetto. A intervenire in puntata, infatti, ci saranno anche Giulia De Lellis e Andrea Damante. La coppia si sarebbe ricongiunta e starebbe trascorrendo la quarantena insieme a casa della giovane influencer. Sarà Verissimo l’occasione giusta per ufficializzare il ritorno di fiamma? Staremo a vedere! Appuntamento alle ore 16.00 su Canale 5.