GF VIP, Paola Di Benedetto rompe il silenzio: il messaggio dopo la vittoria

Paola Di Benedetto aggiorna il suo profilo social dopo la vittoria del GF VIP: ecco le parole dell’ex Madre Natura.

Paola Di Benedetto ha conquistato il podio dell’edizione del Grande Fratello VIP appena terminata. L’ex Madre Natura di Ciao Darwin ha conquistato non solo i coinquilini della casa ma anche il pubblico da casa che quotidianamente ha seguito la sua avventura nel reality. E’ entrata nel cuore di tutti gli italiani con il suo carattere dolce e sincero ed anche grazie a quel sorriso smagliante e contagioso. La Di Benedetto, per rendere la sua vittoria ancora più meritata, non appena è stata proclamata vincitrice, ha dichiarato la sua volontà di donare l’intero montepremi vinto (100 mila euro) in beneficenza. Per l’Italia è un momento molto duro vista l’emergenza Coronavirus che ha colpito l’intero mondo e Paola ha deciso di dare il suo contributo nella lotta contro l’epidemia. Poco fa ha aggiornato il suo profilo Instagram: le sue parole hanno riempito di gioia tutti. Ecco cosa ha scritto.

Grande Fratello VIP, Paola Di Benedetto rompe il silenzio: il messaggio dopo la vittoria

Paola Di Benedetto è tornata in possesso del suo cellulare e dei suoi account social: dopo tre lunghi mesi all’interno della casa del Grande Fratello VIP ha scritto parole incredibili ai suoi fan. La vincitrice dell’edizione 4 del famoso reality ha conquistato il pubblico che ha deciso di premiare il suo splendido carattere, la sua genuinità ed il suo meraviglioso sorriso. Subito dopo la proclamazione, Paola ha fatto sapere di voler donare l’intero montepremi in beneficenza: il gesto ha colto tutti di sorpresa, l’influencer non aveva confidato a nessuno prima di voler sacrificare il suo ingente importo in caso di vittoria.

“Non vi so proprio spiegare quanto cavolo mi siete mancati… Paoletta é tornata alla base dopo 3 lunghi mesi“: comincia così il messaggio dell’ex Madre Natura su Instagram. Ha postato una foto in cui forma un cuore con le mani e continua: “Se all’inizio mi avessero chiesto di immaginare come sarebbe potuta andare questa avventura mai avrei pensato a tutto questo. Mai avrei pensato di vivere così intensamente dentro a quelle quattro mura ne di riuscire a tirare fuori tutto ciò che porto qui dentro e raccontarvelo. Un Grazie non sarà mai abbastanza. Il mio cuore da oggi é con voi… Andrà tutto bene!!“.

Questo il primo post pubblicato dall’ex Madre Natura di Ciao Darwin sul suo account Instagram.