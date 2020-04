Amici, un’ex concorrente ha dato alla luce la sua seconda figlia: ecco di chi si tratta e che nome ha scelto per la piccola.

La settimana scorsa si è conclusa la diciannovesima edizione di Amici, che ha visto il trionfo di Gaia Gozzi, seguita al secondo posto da Javier Rojas, che si è aggiudicato invece il premio per la categoria ballo. Il programma di Maria De Filippi ha riscosso ancora una volta un enorme successo, nonostante sia andato in un periodo molto difficile per l’Italia a causa dell’emergenza Coronavirus. Il talent ha dovuto utilizzare delle misure di sicurezza per poter continuare. Le puntate, infatti, sono andate in onda senza pubblico, con le distanze di un metro tra i ballerini durante le coreografie e nessun duetto per i cantanti. Una situazione difficile da gestire, che però ha garantito qualche ora di svago al pubblico il venerdì sera. Poco fa è arrivata la notizia che un’ex amatissima ballerina del programma ha dato alla luce la sua seconda figlia. Volete scoprire di chi si tratta? Leggete più avanti e lo saprete.

Amici, ecco chi è l’ex concorrente che ha dato alla luce la sua seconda figlia e come ha chiamato la piccola

Il talent Amici esiste ormai da 20 anni e ha sempre avuto un grandissimo successo. Poco fa è arrivata una splendida notizia per i fan del programma. Un’ex concorrente dello show, infatti, è appena diventata mamma per la seconda volta e lo ha annunciato su Instagram. Volete sapere di chi si tratta? Stiamo parlando di Susy Fuccillo, ballerina della settima edizione del programma, nel 2008. Bionda, bella e talentuosa, tutti la ricordano sicuramente per i continui scontri con la maestra Alessandra Celentano, che non la riteneva all’altezza della scuola. A distanza di 12 anni dalla sua partecipazione al programma, Susy ha avuto due figlie: la prima nel 2018, Cristiana, mentre la seconda è nata stanotte e si chiama Giordana.

“Mi è scoppiato il cuore per la seconda volta”, ha scritto su Instagram Susy, facendo esplodere di gioia i suoi fan. Non ci resta che fare i migliori auguri a lei e a tutta la sua famiglia!