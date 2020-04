Ciao Darwin, chi è il fidanzato di Sara Vulinovic, Madre Natura nella puntata Belli contro Brutti?

L’emergenza Coronavirus, si sa, ha letteralmente sconvolto il nostro Paese e, inevitabilmente, anche le programmazioni dei nostri canali tv. Tantissime trasmissioni sono state momentaneamente sospese e, per sostituirle, Mediaset si è affidata alle repliche di alcuni dei programmi più amati dal pubblico. Come Ciao Darwin 8, che da qualche settimana riempie i sabato sera di Canale 5, ottenendo grande successo. Questa sera, alle ore 21.30, andrà in onda un’altra puntata dello show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Nello specifico, si tratta della sfida tra i Belli, capitanati dalla modella Youma Diakité, e i Brutti, guidati dall’attore Enzo Salvi. Una puntata che ci regalerà tante risate, ma anche un gran bel vedere. Come sempre, infatti, ci sarà Madre Natura: quella di questa puntata è Sara Vulinovic, una meravigliosa modella croata che l’anno scorso ha incantato il pubblico di Ciao Darwin. Ma gli uomini sono avvisati: il cuore di Sara è giù occupato da un bel po’ di tempo. Sapete chi è il suo fidanzato? Ve lo mostriamo subito!

Ciao Darwin, chi è il fidanzato di Madre Natura Sara Vulinovic: si chiama Thomas Flaim

Questa sera, su Canale 5, andrà in onda un’altra replica di Ciao Darwin 8 – Terre Desolate. Lo show di Paolo Bonolis è una vera e propria garanzia: gli ascolti sono sempre altissimi, nonostante si tratti di puntate giù trasmesso l’anno scorso. E, nell’appuntamento di questa sera, a sfidarsi saranno Belli contro Brutti. Due categorie agli antipodi: le risate sono assicurate! E, come sempre, i telespettatori potranno rifarsi gli occhi ammirando la bellezza della Madre Natura di questa sera. Si tratta della modella croata Sara Vulovinic, che anche questa sera farà girare la testa agli uomini. Ma, attenzione! Oggi vogliamo fare una sorpresa anche alle donne che seguono Ciao Darwin. Se Sara è bellissima, infatti, si può dire lo stesso del suo fidanzato. Si chiama Thomas Flaim, è un imprenditore e il suo fascino non passa di certo inosservato. Ecco uno scatto postato sul suo profilo Instagram, in cui è in compagnia proprio della sua Sara:

Eh si, ve lo avevamo detto! Sara è bellissima, ma il suo Thomas non è da meno. La coppia è davvero meravigliosa e, dando un’occhiata sui social, è legata da almeno 3 anni: la prima foto postata da Sara con Thomas risale al 2017. Di recente, in realtà, la modella non ha postato foto in compagnia del suo fidanzato, il che potrebbe far pensare a una rottura tra i due. Ma è stato proprio Thomas a togliere i dubbi, pubblicando uno scatto in sua compagnia qualche giorno fa.