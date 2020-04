Youma Diakite, sapete a quale star internazionale è stata paragonata?

Youma Diakite, ex modella e attrice, è stata paragonata ad una star internazionale: sapete di chi si tratta? Ve lo diciamo in questo articolo

Youma Diakite è una ex modella e attrice. La sua carriera inizia molto presto, a 18 anni, quando viene notata da un talent scout di una nota azienda. Questa esperienza la introduce nel campo della moda, dove in breve tempo sfilerà per i più importanti marchi. Nel 1999 arriva anche il suo primo impegno televisivo nel cast di Buona Domenica, programma in onda su Canale 5 e condotto da Maurizio Costanzo. Dopodiché arrivano le prime chiamate anche nelle vesti di attrice per varie fiction come Magia nera e L’Ispettore Coliandro. Al cinema, invece, sarà protagonista di varie apparizioni in Fratella o sorello e Ocean’s Twelve. Sempre in televisione ha affiancato Enrico Papi ne Il gioco dei 9 ed ha partecipato nel 2005 a Ballando con le Stelle in coppia con il ballerino Giuseppe Albanese. Torna in televisione nel 2019 partecipando prima all’edizione de L’Isola dei Famosi e poi in una puntata di Ciao Darwin, dove rappresenta la categoria dei Belli contro la categoria dei Brutti capeggiati da Enzo Salvi. La puntata andrà in onda questa sera in replica su Canale 5.

Youma Diakite, il paragone con la star internazionale

Nel corso della sua carriera, Youma è stata paragonata per fisico e somiglianza a Naomi Campbell. Tale fama le ha consentito di calcare passerelle molto prestigiose e soprattutto arrivare in televisione. Fu proprio Maurizio Costanzo il primo a puntare su questa somiglianza pazzesca con la modella e star di caratura internazionale. Una somiglianza che Youma ha portato con sé per tutta la carriera, ma sicuramente una somiglianza che le fa onore. Naomi, infatti, è stata e lo è ancora simbolo di bellezza ed eleganza. La Campbell è stata una delle modelle più famose al mondo e da molti era ritenuta la donna più bella dell’universo. Youma, dunque, sarà stata sicuramente felice di essere stata paragonata all’inizio della sua carriera ad una donna così bella e soprattutto in voga.

Analizzando la somiglianza nel dettaglio, non possiamo che confermare il parere dei più: Youma somiglia molto a Naomi. Non solo per il colore della carnagione, tratto oggettivamente somigliante, ma anche per alcuni tratti del viso e del fisico. Youma, come Naomi, all’inizio della sua carriera possedeva misure perfette (88-61-91) e il suo fisico statuario ha fatto girare la testa a molti uomini. Dopo Paola Barale, sosia di Madonna, l’Italia può vantarsi di avere anche la sosia di Naomi Campbell e con questo possiamo affermare che in quanto a bellezza femminile non possiamo assolutamente lamentarci.