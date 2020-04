Ivan Gonzalez, dura frecciatina a Paolo Ciavarro: le sue parole

Dura frecciatina di Ivan Gonzalez nei confronti di Paolo Ciavarro, secondo classificato del Grande Fratello Vip: ecco le sue parole

La finale della quarta edizione del Grande Fratello Vip ha regalato grandi emozioni. Paola Di Benedetto si è aggiudicata la vittoria, battendo al fotofinish Paolo Ciavarro. Il gradino più basso del podio, invece, è stato occupato da Sossio Aruta. Nulla da fare per gli altri finalisti, vale a dire Patrick Pugliese, Aristide Malnati e Antonella Elia. Nemmeno tra i finalisti, invece, Andrea Denver, che ha trascorso l’ultima settimana nella casa. La vincitrice ha deciso di devolvere l’intero montepremi in beneficenza per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. La sua vittoria, però, ha provocato sia commenti positivi che commenti negativi. L’edizione, infatti, è terminata, ma non si può dire lo stesso per gli attriti sorti all’interno della casa. Ivan Gonzalez, ad esempio, attraverso il suo profilo Instagram ha mandato un dura frecciatina al secondo classificato del reality show.

Ivan Gonzalez, dura frecciatina a Paolo Ciavarro

L’ex tronista di Uomini e Donne è stato uno dei concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Il suo percorso nella casa più spiata d’Italia è stato abbastanza breve. Durante il reality show, Gonzalez aveva provato ad avvicinarsi a Clizia Incorvaia, la quale però gli ha preferito il figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi. Tra i due è nata una bellissima storia d’amore, che sicuramente continuerà adesso fuori dalla casa. La Incorvaia, proprio in queste ultime ore, ha dichiarato: “Ci siamo vivendo la nostra bramata privacy“. Ivan, invece, attraverso il proprio profilo Instagram ha mandato una dura frecciatina al secondo classificato del GF VIP 4. Commentando la vittoria di Paola, infatti, l’ex tronista ha dichiarato: “Sono molto contento che abbia vinto Paola. Lo meritava, è stata bravissima. Ha fatto un percorso pulito e non ha avuto bisogno di creare una storia d’amore finta dentro la casa per dare un po’ di spettacolo“. Il riferimento ovviamente era a Paolo e Clizia e più precisamente a Ciavarro Jr, che ha conteso lo scettro del vincitore alla Di Benedetto.

Una dura frecciatina che potrebbe provocare la reazione di Paolo, anche se, come abbiamo visto nella casa, il figlio d’arte non dà adito a queste polemiche. Ciavarro, infatti, è stato spesso accusato di esporsi poco nella casa, ma le accuse non hanno pregiudicato il suo cammino. Il figlio d’arte è arrivato ad un passo dalla vittoria finale, contendendo la vittoria fino all’ultimo voto all’ex Madre Natura. Un percorso, però, che non è piaciuto al tronista spagnolo.