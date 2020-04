Mediaset, in onda le repliche di un programma storico: la sorpresa per i fan

Presto sui canali Mediaset andranno in onda le repliche di un programma storico: sarà una vera e proprio sorpresa per i fan, ecco di quale si tratta

L’emergenza Coronavirus ha stravolto anche i palinsesti televisivi. Molti programmi sono stati sospesi a data da destinarsi, mentre tutti gli altri stanno andando in onda senza pubblico in studio. La sospensione di alcuni programmi, molti anche di punta, ha costretto le reti principali, Rai e Mediaset, a correre ai ripari. La rete pubblica fortunatamente ha potuto contare su alcune serie tv già in cantiere, come Bella da morire e Doc. La serie tv con protagonista Luca Argentero ha collezionato ben otto milioni di telespettatori nell’ultima puntata andata in onda su Rai Uno. La rete del Biscione, invece, ha optato per film e saghe amatissimi dai telespettatori italiani. La saga di Harry Potter ha ottenuto un ottimo numero di ascolti, mentre adesso sta andando in onda quella di Twlight. Anche i film di Zalone sono stati graditi dagli italiani. Restano alti ovviamente gli ascolti dei programmi d’informazione, i quali ormai parlano solo di emergenza Coronavirus.

Mediaset, in onda le repliche di un programma storico

Altra scelta oculata da parte della rete del Biscione è stata quella di mandare in onda le repliche dei programmi amatissimi dagli italiani. Tutto è partito con Ciao Darwin, programma in onda su Canale 5 e condotto da Paolo Bonolis. L’esperimento è andato a buon fine e così Mediaset ha deciso di proporre anche le repliche di Tu si que vales e Scherzi a parte. Non è finita qua, però, perchè il filone delle repliche si allunga: la rete del Biscione, infatti, ha deciso di mandare in onda anche le repliche di Non è la Rai. La notizia ovviamente ha generato un grosso entusiasmo nei fan. Il programma andrà in onda a partire da lunedì 13 aprile dalle 21 alle 2 di notte su Mediaset Extra.

Non è la Rai è stato un programma televisivo ideato da Gianni Boncompagni e Irene Ghergo, andato in onda dal 9 settembre 1991 al 30 giugno 1995. La trasmissione andava in onda in diretta dallo studio 1 del Centro Safa Palatino di Roma e protagonisti del varietà erano balletti, giochi telefonici e canzoni, tutti eseguiti da un gruppo di ragazze adolescenti o poco più. La prima edizione del programma è stata condotta da Enrica Bonaccorti, la seconda da Paolo Bonolis e le ultime due da Ambra Angiolini. Il programma ha visto sorgere diverse personalità dello spettacolo, come la già citata Ambra Angiolini, ma anche Claudia Gerini, Sabrina Impacciatore, Pamela Petrarolo, Laura Freddi, Alessia Mancini e Alessia Merz.