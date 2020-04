Coronavirus, il padre di Rihanna positivo: “Credevo che sarei morto”, ecco il racconto dell’uomo al ‘The Sun’ dopo la guarigione.

Rihanna non ha ceto bisogno di presentazioni. Pop star di livello mondiale, fa cantare e ballare il pubblico con i suoi grandissimi successi, ma soprattutto ha un enorme seguito anche sui social, basti pensare che il suo profilo Instagram conta oltre 80 milioni di followers. In questo periodo di emergenza a causa del Coronavirus, anche lei, come tanti altri suoi colleghi, si è subito impegnata a dare il suo contributo, con importanti donazioni rivolte sia a migliorare l’assistenza sanitaria nei paesi più poveri, sia ad aiutare le donne vittime di violenza domestica in questo periodo di quarantena. Qualche settimana, però, anche la sua famiglia è stata toccata dal Covid-19. Suo padre Ronald Fenty, infatti, è risultato positivo al tampone e ha dovuto affrontare la malattia, uscendone fortunatamente vincitore. Questo, però, anche grazie a Rihanna, che ha fatto tanto per lui: ecco il racconto dell’uomo al ‘The Sun’.

Rihanna, suo padre Ronald Fenty positivo al Coronavirus: il racconto dell’uomo dopo la guarigione

Il padre di Rihanna, Ronald Fenty, ha rilasciato una lunga intervista al ‘The Sun’ dopo essere guarito dal Coronavirus. L’uomo ha contratto la malattia qualche settimana fa e ha avuto davvero molta paura: “A essere onesto, credevo che sarei morto”, ha rivelato, “Robyn ha fatto davvero tanto per me, lo apprezzo molto. Ti amo tanto”. Robyn, questo il vero nome di Rihanna, ha infatti seguito tutta la convalescenza di suo padre, anche se da lontano, chiamandolo tutti i giorni, ma soprattutto è riuscita a procurargli un respiratore, cosa fondamentale per la sua guarigione. Ecco perché Ronald ha voluto ringraziare pubblicamente sua figlia, che gli ha praticamente salvato la vita.

Alla fine della sua intervista, l’uomo ha anche fatto un appello a tutti affinché restino a casa: “Questa è una situazione grave. Molto più grave di quanto la gente possa pensare”, ha concluso.