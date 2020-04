Amici, due ballerini del programma stanno insieme? L’indiscrezione

È nata una bellissima storia d’amore tra due ballerini del talent show Amici? Alcuni indizi hanno fatto insospettire il popolo del web

La diciannovesima edizione di Amici è da poco terminata. Gaia Gozzi si è aggiudicata la vittoria del talent show, battendo in finale il ballerino Javier Rojas. L’edizione è stata segnata dall’emergenza Coronavirus, che ha costretto la De Filippi ad andare in onda senza pubblico in studio. Gli ascolti però sono stati come al solito eccellenti. Nel talent show di Canale 5, oltre alla storia d’amore tra Javier e Talisa, potrebbe essere nata un’altra bellissima love story. Alcuni indizi apparsi tra le stories dei diretti interessati, infatti, hanno fatto insospettire il web.

Amici, è nata una storia d’amore tra due ballerini?

Love is in the air nel talent show condotto da Maria De Filippi. Dopo la storia d’amore tra Javier e Talisa e quella rovente tra Francesca Tocca e Valentin Dumitru, potrebbe essere nata una nuova storia d’amore tra due ballerini del programma. Le recenti stories di Elena D’Amario e Alessio La Padula, infatti, hanno fatto insospettire il popolo del web. Alcuni video, infatti, sembrerebbero girati nello stesso posto. Elena e Alessio stanno trascorrendo questi giorni di quarantena insieme? I due professionisti del talent show di Maria De Filippi, inoltre, hanno pubblicato alcune stories con dediche molto simili, se non uguali. Alessio, quando ha partecipato al talent show di Canale 5, non ha mai nascosto l’interesse per la ballerina. È probabile che, dopo alcuni anni, sia riuscito a conquistare il cuore della D’Amario.

Queste, però, al momento sono solo indiscrezioni e come tali vanno prese con le pinze. Sappiamo, infatti, che tra i professionisti del talent show c’è una bella e forte amicizia. È probabile, dunque, che Elena e Alessio siano solo amici, così come la stessa D’Amario e Simone Nolasco, che spesso appare nelle stories della ballerina.