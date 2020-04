Belen Rodriguez, la mamma e la foto col pancione: “Novità?”

La mamma di Belen Rodriguez, Veronica Cozzani, ha pubblicato una foto della figlio con il pancione e qualcuno ha chiesto: “Novità?”

Veronica Cozzani, mamma di Belen, Cecilia e Jeremias Rodriguez, è molto attiva sui social network. La donna probabilmente avrà ricevuto insegnamenti dai figli, che grazie ad Instagram hanno incrementato i loro incassi. La Cozzani sul popolare social network è molto seguita. Probabilmente non sarà la mamma con più seguaci, ma con 187 mila follower batte ad esempio le mamme di Giulia De Lellis e delle sorelle Valli, anche loro molto seguite sui social network. Veronica su Instagram pubblica per lo più foto di Santiago, figlio di Belen e Stefano De Martino. Suo nipote è sicuramente la gioia più grande e la Cozzani lo esprime quasi ogni giorno sul popolare social network. Non mancano, però, anche foto personali o della splendida famiglia.

Belen Rodriguez, la mamma pubblica la foto del pancione

Oggi pomeriggio, in occasione della Santa Pasqua, Veronica Cozzani ha pubblicato una foto abbastanza ambigua, che ha alimentato la curiosità dei fan. La madre di Belen, infatti, ha pubblicato un’immagine che ritrae la figlia con il pancione pitturato e con la scritta “Kinder sorpresa“. La donna ha aggiunto anche una frase alla didascalia: “L’uovo con la miglior sorpresa è stato questo“. La foto è odierna oppure è vecchia? I fan tra i commenti si sono sbizzarriti: “Ciao Veronica, con questa foto vuoi dare una novità” – ha scritto qualcuno – “Sicuramente è incinta di nuovo” – ha aggiunto qualcun altro con fermezza. La foto, che ha aumentato la curiosità dei fan, potrebbe essere vecchia e risalire alla gravidanza del piccolo Santiago, nato proprio il 9 aprile 2013.

Belen e Stefano aspettano un bambino?

Dopo il lungo periodo di crisi, durato circa quattro anni, nel 2019 Belen e Stefano sono tornati insieme. “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano” cantava Antonello Venditti e questa frase sembra proprio scritta per la coppia. Tra i due, infatti, sembra che l’amore non sia mai tramontato. Adesso che sono tornati insieme sicuramente uno dei progetti in cantiere sarà quello di avere un altro figlio. Santiago probabilmente non vorrà essere figlio unico e potrebbe desiderare un fratellino o una sorellina. La conferma, inoltre, è arrivata dalla stessa Belen al settimanale Chi: “Sì, Stefano e io lavoriamo per un altro figlio. Abbiamo la fortuna che mia mamma abita nel nostro stesso palazzo, e quindi possiamo lasciare Santiago per qualche ora e avere dei momenti nostri”. La quarantena, dunque, potrebbe regalare un fratellino al piccolo Santiago.