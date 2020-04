Paola Di Benedetto, spunta un messaggio del fidanzato Fede: “Non sei cambiata di una virgola”; ecco cosa è successo.

Si è conclusa mercoledì 8 aprile la quarta edizione del Grande Fratello Vip. Un’edizione che ha regalato tantissime emozioni. La più grande tutta per lei, Paola Di Benedetto, la vincitrice assoluta del reality. A sorpresa, Paola batte il resto dei finalisti, alcuni dei quali erano partiti da favoriti. Ma la dolcezza e semplicità dell’ex Madre Natura di Ciao Darwin hanno conquistato gran parte del pubblico, che ha deciso di votarla per portarla alla vittoria. I fan impazziscono per lei, ma sono avvisati: nel cuore della Di Benedetto c’è spazio solo per il suo Federico. L’influencer è innamoratissima di lui, ex cantante del duo Benji e Fede, che però non ha potuto ancora incontrare dopo l’uscita dal GF, a causa delle restrizioni dovute al Coronavirus. La coppia però si sente attraverso il cellulare e, a questo proposito, Paola ha pubblicato una chat tra lei e Fede davvero esilarante. “Non sei cambiata di una virgola!”, le ha scritto il cantante. Il motivo? Ve lo sveliamo subito!

Paola Di Benedetto, il messaggio del fidanzato Fede: “Non sei cambiata di una virgola”, cosa è successo

Vi è mai capitato di vedere una serie tv ‘a distanza’, insieme al vostro amico o partner, commentando la puntata in chat? Ebbene, anche Paola Di Benedetto e Federico Rossi lo hanno fatto. O meglio, ci hanno provato! Si, perché in una simpaticissima story pubblicata dalla vincitrice del GF Vip su Instagram, possiamo vedere che, durante la visione, Paola si è addormentata. E, a quanto pare, è una cosa che capita molto spesso. Ecco lo screen pubblicato dalla Di Benedetto:

“Non sei cambiata di una virgola” scrive Federico, che aggiunge di non essere mai riuscito a vedere una puntata fino alla fine in compagnia della sua fidanzata. Un siparietto divertente, che non è finito qui! In una story di poco fa, infatti, Paola racconta ai fan che sta recuperando la puntata di ieri. Ma indovinate cosa sta facendo Fede?

“Federico mi ha video chiamata per controllare che fossi sveglia”, rivela la Di Benedetto. Un momento davvero simpatico, tra una delle coppie più amate del momento. E voi, cosa aspettate a seguire su Instagram la bellissima vincitrice del GF Vip? Non ve ne pentirete!