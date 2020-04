Serena Enardu, la dedica a sorpresa per Pago: “Mi manchi”

Serena Enardu, la dedica a sorpresa per Pago è apparsa nelle story di Instagram: “Mi manchi”.

Sono stati due dei protagonisti principali dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Parliamo di Pago e Serena Enardu, la coppia che proprio nelle mura della Casa più spiata della tv ha ritrovato la serenità. Si, perché dopo la turbolenta rottura a Temptation Island Vip, Serena ha deciso di riconquistare Pago e, per farlo, lo ha raggiunto al GF Vip. Missione compiuta per la bellissima sarda: i due, oggi, sono di nuovo una coppia e la loro storia procede a gonfie vele. Fino a qualche ora fa, Pago e Serena hanno trascorso insieme la quarantena, a Cagliari. Ieri, però, il cantante ha raggiunto il figlio Nicola a Roma, a casa della ex moglie Miriana Trevisan. Una Pasqua a distanza, quindi, per Pago e Serena, e quest’ultima ha voluto dedicare un post al suo amore, in questo giorno speciale. Diamo un’occhiata.

Serena Enardu, la dedica a sorpresa per Pago: “Buona Pasqua amore mio. Mi manchi”

Tra Pago e la sua bella Enardu sembra essere tornato davvero il sereno. Dopo l’esperienza decisamente negativa a Tempation Island Vip, i due si sono ritrovati in un altro reality di Canale 5, Grande Fratello Vip. Un reality che ha permesso alla coppia di superare tutti i rancori e le perplessità, concedendosi una nuova chance. E, ora, tra i due l’amore procede a gonfie vele. Pago e Serena hanno trascorso l’isolamento insieme fino a ieri, a casa di lei in Sardegna. Ma qualche ora fa il cantante ha deciso di raggiungere il figlio, nato dal precedente matrimonio con Miriana Trevisan, prendendo un volo per Roma. Una Pasqua ‘da separati’, quindi, per Pago e Serena. Che, però, sono più uniti che mai. Lo dimostra anche il gesto inaspettato che la Enardu ha dedicato proprio al suo amore, attraverso il suo profilo Instagram. Una story super romantica, con uno scatto che li ritrae insieme e il meraviglioso brano ‘La notte’ di Arisa come sottofondo. Ecco la dedica:

“Buona Pasqua amore mio”, scrive Serena, aggiungendo un ‘mi manchi’ tra parentesi. Un gesto davvero dolcissimo quello della bellissima sarda. Anche se il suo Pago è via da poche ore, la Enardu sente già la sua mancanza. Se non è amore questo? E voi, cosa pensate della coppia? Vi piacciono Pago e Serena insieme?