Pago e Serena, la prima foto pubblicata insieme su Instagram: come sono cambiati.

Era il 1° dicembre 2013 quando sul profilo appena aperto di Instagram di Serena Enardu spunta subito una foto con Pago. Pacifico Settembre, l’uomo che l’ha accompagnata ed amata per moltissimi anni, è praticamente la prima persona che compare nel profilo social dell’ex tronista di Uomini e Donne. Da allora di tempo ne è passato e i due, chiaramente, sono cambiati. Seppure non sia un cambiamento diciamo “abissale” gli anni sono trascorsi per entrambi e qualche ruga sul loro volto oggi si vede. Ma del resto, come diceva Anna Magnani, le rughe raccontano la storia di ognuno di noi, quindi perché volerle nascondere.

Come si sono conosciuti Pago e Serena?

Pago e Serena si sono conosciuti in Sardegna nel negozio di lei. La Enardu infatti aveva un suo negozio di telefonia e Pacifico vi entrò per cambiare gestore. Fra i due il colpo di fulmine fu immediato e da quel momento non si sono più lasciati. Anche se i fan avevano temuto il paggio, infatti, ora Serena e Pago sono nuovamente una coppia.

L’addio a Temptation Island

La parentesi tremenda di Temptation Island la ricordiamo tutti. Pacifico chiuso nel villaggio dei fidanzati costretto ad assistere al lento declino e capitombolo di Serena nella mani di un tentatore. Non è stato tanto il rapporto tra i due, quanto le confessioni fatte pubblicamente da Serena a lasciare senza parole Pago che, al falò di confronto, si è detto senza parole oltre che ferito. I due sono usciti separati dalla trasmissione, ma anche durante i confronti nello studio di Maria De Filippi, si vedeva che da parte di entrambi c’era un grande sentimento. Un sentimento che piano piano è tornato a crescere, culminando con l’ingresso di lei nella casa del GF Vip, proprio per riprendersi Pago. Con ottimi risultati.

Su Instagram così a novembre 2013 vediamo un collage di foto con protagonista Pago durante una sua serata live. Subito dopo iniziano le foto insieme che proseguono praticamente senza sosta nel raccontare di un amore senza fine.