Amici 19, Nicolai Gorodiskii risponde a chi lo accusa di essere raccomandato da Maria De Filippi: “Non sapevo neanche chi fosse”, le parole che stupiscono

Sono ormai due settimane che il talent show più amato e seguito della televisione Italiana è giunto al termine e i ragazzi si trovano nelle proprie abitazioni, alcuni purtroppo lontani dalle famiglie, a causa del Coronavirus. Quest’anno l’arrivo del virus ha stravolto completamente quelle che sono le nostre abitudini quotidiane, ma anche le dinamiche televisive, escludendo la presenza del pubblico e rendendo impossibile anche, nel caso di Amici, i passi a due e i balli in gruppo. Tornati alla realtà i ragazzi del talent si stanno dedicando agli affetti, agli amici e soprattutto ai fan, attraverso i canali social. Anche Nicolai Gorodiskii si affida al suo profilo Instagram Ufficiale per restare in contatto con gli amici e i fan, che in queste settimane lo hanno spesso supportato. Ma non ci sono solo coloro che lo hanno supportato, molti sono stati e sono ancora attualmente, gli Haters che lo attaccano sotto le sue foto sul social network. Il ballerino ha deciso di mettere un freno a queste malelingue e spiegare una volta e per tutte il suo percorso all’interno del talent.

All’interno del Talent di Amici di Maria De Filippi, il suo percorso non è stato sempre semplice e spesso si è ritrovato a discutere molto animatamente con il resto dei compagni. Spesso gli attriti si sono venuti a creare proprio con l’altro ballerino di danza classica Javier Rojas, con cui si è creato sin da subito un rapporto molto conflittuale. Anche durante le puntate si sono spesso punzecchiati, salvo però riuscire a trovare un compromesso a queste loro discrepanze. In particolare proprio durante le ultime settimane, i due sono riusciti a costruire un rapporto sano e sincero, tanto da decidere di dividere il montepremi, se uno dei due avesse vinto, e così è stato. Ma non è tutto… Alcuni haters hanno in più volte rimboccato il ballerino Ucraino accusandolo di essere raccomandato, da Maria De Filippi, e per questo motivo mai punito per certi atteggiamenti assunti durante la permanenza nel programma. Le voci sono diventate sempre più insistenti, tanto da spingere il ragazzo a dare delle spiegazioni. Stando a quanto scritto dal ballerino, il suo percorso ad Amici è nato quasi per caso e lui in nessun modo aveva conosciuto la conduttrice, prima di iniziare il programma. Nicolai ha così scritto: “C’è tanta gente che mi dice fregatene di quella gente, ma a me davvero dispiace perché io quando sono arrivato ad Amici ho voluto regalare al mio pubblico tante emozioni e cose belle, e io ballo per il pubblico se non ci fosse il pubblico io non ballerei… Comunque è stata una esperienza di crescita…

ho letto pure un altro messaggio che diceva raccomandato da Maria e oggi pensavo a quello e dicevo ‘tante volte sentivo che Maria non mi poteva parlare tanto perché seno la gente pensava che sono raccomandato’, quindi niente RAGAZZI. Io con tutto il cuore vi dico, ho deciso all’ultimo momento che faccio Amici e con tutto rispetto ma è così. Io non sapevo ne manco chi fossi Maria, ne Amici…”. Nulla da aggiungere quindi alle spiegazioni del ballerino a chi lo accusa di essere raccomandato.