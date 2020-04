Qualche ora fa, Kakà e sua moglie Carolina hanno dato a tutti i loro sostenitori uno splendido annuncio a sorpresa: la notizia tanto attesa.

Non ha bisogno di presentazioni, Riccardo Kakà. Giunto in Italia quando era davvero giovanissimo, il calciatore brasiliano ha fatto sognare tutti gli amanti del calcio e, soprattutto, i tifosi rossoneri. Aveva poco più di 17 anni quando, per la prima volta in assoluto, è giunto nel nostro Paese indossando la maglia del Milan. Da quel momento sono passati diversi anni. Il suo successo continua ad essere spropositato e, soprattutto, il suo futuro continua ad essere più che roseo. Non soltanto dal punto di vista lavorativo, ma anche dal punto di vista ‘privato’. Sappiamo, infatti, che insieme a sua moglie Carolina Dias, l’ex attaccante milanista ha creato una splendida famiglia. Ecco. È proprio proposito di questo che, pochissime ore fa, la coppia ha dato uno splendido annuncio a sorpresa per tutti i loro sostenitori. Ecco di che cosa parliamo nel minimo dettaglio.

Kakà, splendido annuncio a sorpresa insieme a sua moglie Carolina

Kakà e sua moglie Carolina Dias hanno voluto rendere ancora più speciale questo giorno di Pasqua per tutti i loro sostenitori. Tramite il canale social ufficiale della giovane, la coppia ha voluto dare uno splendido annuncio a sorpresa. Che, com’è giusto che sia, ha reso più che entusiasti e contenti tutti i loro più accaniti followers. Come ben sappiamo, i due sono convolati a nozze tre anni fa. E, pochissime ore fa, hanno voluto condividere una notizia davvero molto attesa con tutti i suoi sostenitori. Di che cosa parliamo? Beh, adesso non è difficile immaginare. Ma scopriamo ogni minimo dettaglio molto più da vicino.

È proprio con questa splendida foto che li ritrae insieme abbracciati che Kakà e sua moglie Carolina hanno annunciato di essere in attesa del loro primo figlio. Una notizia tanto attesa, quindi. E che, com’è giusto che sia, ha reso felici tutti i loro sostenitori. In un batter baleno, infatti, il posto è stato bombardato di ‘likes’ e di commenti da parte di tutti i loro sostenitori che hanno voluto fare gli auguri e le congratulazioni alla giovane coppia.

Il primo matrimonio di Ricardo Kakà

Come ben sapete, questo non è affatto il primo matrimonio per l’ex attaccante rossonero. Dal 2005 al 2015, infatti, il giovane Kakà è stato legato a Carol Celtico. Dalla quale, tra l’altro, ha avuto i suoi due primi figli. Al termine del loro matrimonio, il brasiliano ha incontrato Carolina e, dopo tre anni di fidanzamento, sono convolati a nozze nel novembre scorso.