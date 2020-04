A dieci anni dalla sua morte, Mediaset Extra regala ai fan una maratona dedicata a lui: sta per tornare in tv l’indimenticabile personaggio televisivo, definito da molti ‘padre della tv italiana’.

E’ stato uno dei personaggi televisivi più amati a partire dagli anni ’50: ha lavorato anche a lungo per il cinema come attore comico e sceneggiatore. E’ divenuto poi conduttore televisivo di noti programmi di varietà prima in Rai e poi in Mediaset. Avete capito vero di chi stiamo parlando? Beh, dell’indimenticabile Raimondo Vianello. Lui è considerato uno dei padri fondatori della tv italiana insieme a Mike Bongiorno e Corrado. E’ morto ad 87 anni il 15 aprile del 2010 presso l’ospedale San Raffaele di Milano dopo 11 giorni di ricovero a causa di un blocco renale. Lui e la sua compagna di vita, Sandra Mondaini, morta cinque mesi dopo il marito, hanno regalato tantissime risate al pubblico televisivo: è per questo motivo che Mediaset ha deciso di fare un regalo a chi oggi li ricorda con grande piacere. Ecco di che si tratta.

Mediaset Extra, splendido annuncio a sorpresa: in arrivo una maratona imperdibile

Raimondo Vianello torna in tv! Mercoledì 15 aprile Mediaset Extra regala una maratona dedicata al noto personaggio televisivo ed attore scomparso 10 anni fa. Quella di mercoledì sarà una giornata dedicata interamente ad uno dei padri fondatori della tv italiana: volete sapere l’intera programmazione? Dalle 8 alle 10 andranno in onda un mix di puntate di Zig Zag, quiz degli anni ’80 condotto da Vianello, subito dopo ‘Attenti a quei due’, che vede Raimondo in compagnia della sua compagna di vita Sandra Mondaini. Dalle 11.15 alle 15 ci sarà ‘Sandra e Raimondo Supershow’: sarà questa una raccolta dei momenti più belli, divertenti e significativi della famosa coppia. Ci sarà poi la puntata di Maurizio Costanzo dedicata a Vianello, Bongiorno e Corrado, dal nome ‘I tre tenori’. Alle 16.45 andrà in onda ‘Sandra Raimondo show’, poi un episodio di ‘Cascina Vianello’, uno spin off della sit com ‘Sandra e Raimondo’. Quest’ultima con il tempo poi divenne ‘Casa Vianello’: in prima serata sarà proprio questa sit com ad intrattenere il pubblico di Mediaset Extra. Per concludere, alle 00.45 verrà trasmessa una nuova puntata di ‘Attenti a quei due’. Sarà una maratona imperdibile che Mediaset ha deciso di ricordare, a dieci anni dalla sua scomparsa, il ‘padre’ della televisione italiana. Raimondo morì all’età di 87 anni il 15 aprile del 2010.

Questo un meraviglioso scatto della famosissima coppia, Sandra e Raimondo.