Maria De Filippi, retroscena su Amici 19: le sue parole

Maria De Filippi, in un’intervista a RTL, svela un retroscena sull’ultima edizione del talent show Amici: ecco le sue parole

Anche la diciannovesima edizione di Amici è terminata. Gaia Gozzi si è aggiudicata la vittoria, battendo in finale il ballerino Javier Rojas. L’edizione è stata segnata dall’emergenza Coronavirus. La conduttrice è stata costretta ad andare in onda senza pubblico in studio e anche i quadri del direttore artistico hanno subito delle modifiche. Gli ascolti, però, sono sempre soddisfacenti e rimandano l’appuntamento al prossimo anno. Le classifiche dei singoli, invece, diranno se anche quest’anno il talent show ha sfornato cantanti di cui sentiremo parlare in futuro.

Maria De Filippi, retroscena su Amici 19

La conduttrice del talent show, intervistata da radio RTL 102.5, ha svelato un retroscena sull’ultima edizione del programma. Come abbiamo detto sopra, la De Filippi è stata costretta ad andare in onda senza pubblico in studio. Un silenzio assordante, mai sentito nella storia del talent show, che però non ha scalfito la produzione: “Quando hanno tolto il pubblico ad Amici, erano tutti un po’ spaesati. Quel giorno sembrava di andare a fare le prove, ma non è stato peggio. Non è stato meglio ma non è stato peggio, siamo riusciti a farlo lo stesso”. La De Filippi ha fatto di necessità virtù, ma sappiamo quanto sia importante l’apporto del pubblico in un programma come Amici.

La De Filippi poi ha svelato anche quali sono i piani per Amici All Stars, il programma che sarebbe dovuto andare in onda subito dopo la diciannovesima edizione del talent show. La conduttrice ha annunciato che ci saranno sicuramente dei cambiamenti e poi ha aggiunto: “se anche ci sarà, non sarà una sorta di “Amici All Star”, sarà qualcosa di diverso, non esattamente come si era pensato, e sarà sicuro non prima della metà di maggio”.