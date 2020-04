Paolo Bonolis, rivelazione a sorpresa su Bim Bum Bam: le sue parole

Paolo Bonolis, nel corso di un’intervista per RTL, ha fatto una rivelazione a sorpresa su “Bim Bum Bam”: ecco le sue parole

Bim Bum Bam è stato uno dei programmi di maggior successo condotto da Paolo Bonolis. Il programma televisivo è stato trasmesso su Italia Uno e Canale 3 dal 1981 al 2002. Bonolis ha condotto il programma dal 1982 al 1990, quando poi ha lasciato la conduzione a Manuela Blanchard e Carlo Sacchetti. All’inizio il programma era un semplice contenitore di cartoni animati, ma subito dopo furono aggiunti alcuni intermezzi condotti da Sandro Fedele, Marina Morra e appunto Bonolis, tutti e tre provenienti da “3,2,1… contatto“, programma in onda sui canali Rai. Il programma ebbe un grande successo tanto da trasferirsi sull’ammiraglia Canale 5 e restare in onda fino al 2002.

Paolo Bonolis, rivelazione a sorpresa su Bim Bum Bam

Il conduttore di Ciao Darwin è stato ospite nella puntata odierna di Ciao Italia, in onda su RTL 102.5. Bonolis, a distanza di molti anni, ha parlato nuovamente del programma dedicato ai bambini che gli ha regalato un immenso successo. Il conduttore, parlando dei progetti futuri, ha confessato di voler fare alcuni documentari riprendendo lo stile divertente del suo programma storico: “La divulgazione può essere più acquisibile se fatta in maniera divertente invece che accademica”. Il conduttore poi ha approfondito il discorso, aggiungendo: “Mi piacerebbe spiegare cose ma in maniera divertente. È un po’ lo stile che aveva preso Bim Bum Bam, dove mi rendevo conto che, quando volevi provare ad insegnare delle cose ai bambini, potevi insegnargli una o due cose a puntata facendoli divertire”. Il conduttore aveva provato lo stesso esperimento qualche anno fa a Ciao Darwin, dove si serviva dell’ironia di Luca Laurenti per spiegare alcuni fatti scientifici.

Bonolis ovviamente ha aggiunto che anche chi produce dovrà essere d’accordo, perchè il conduttore potrà partorire l’idea ma non può mandare in onda da solo.