Eros Ramazzotti ha pubblicato un video commovente sul suo canale Instagram: il ricordo è per il suo amico scomparso 18 anni fa per colpa di un tragico incidente stradale. Ecco il video ed il messaggio del noto cantante italiano.

Il 13 aprile del 2002 si spegneva una delle voci italiane più belle: parliamo di Alex Baroni. Il cantante nato a Milano nel marzo del 2002 fu vittima di un tragico incidente stradale: travolto da un auto e sbalzato dal suo mezzo, venne investito da un’altra vettura. Dopo 25 giorni di coma, non ci fu nulla da fare: si spegneva il cantautore di brani celebri ed ascoltati da molti ancora oggi come Onde, Cambiare, La distanza di un amore. Alex è stato legato sentimentalmente alla cantante Giorgia, e la sua voce calda dall’approccio soul gli permise di collaborare con tantissimi artisti italiani, divenuti poi suoi cari amici. Uno di questi Eros Ramazzotti, il quale ha voluto ricordare con un post struggente l’amico scomparso 18 anni fa. Ve lo mostriamo subito.

Eros Ramazzotti, ricordo commovente: “Mi manca la tua anima”

“Ciao Alex, sono passati già 18 anni. La tua arte manca come la tua anima“: sono queste le parole di Eros Ramazzotti sul suo canale Instagram. Il cantante italiano ha voluto ricordare Alex Baroni con un video davvero commovente. Una foto ed una canzone cantata insieme, le loro sono due delle voci più belle italiane: è impossibile trattenere le lacrime. Alex è scomparso il 13 aprile 2002: dopo un tragico incidente stradale entrò in coma e non ne uscì più. Dopo venticinque giorni di agonia trascorsi nel letto, il cantante di celebri brani come ‘Cambiare’, ‘Onde’, ‘La distanza di un amore’, morì all’età di 36 anni.

Questo il commovente post di Eros Ramazzotti: migliaia i commenti di utenti Instagram che non hanno dimenticabile l’inconfondibile voce di Alex. “Voce e anima speciale. Il tempo passa troppo in fretta. Godiamoci tutto”, “Infinitamente manchi ma ci sei Silenziosamente dentro ai giorni miei” sono alcuni dei pensieri scritti sotto il post di Eros. E quest’ultimo non è l’unico che ha ricordato con un post o che ha dedicato un pensiero ad Alex Baroni. Sono migliaia i tweet che lo ricordano con messaggi d’amore oggi. Le sue canzoni sono entrate nel cuore di tutti così come la sua voce calda e dall’approccio soul: Alex sarà sempre nei cuori di tutti.