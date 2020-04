Newt Scamander, Animali Fantastici: chi è la moglie di Eddie Redmayne?

Eddie Redmayne interpreta Newt Scamander in Animali Fantastici e Dove Trovarli: chi è sua moglie e cosa sappiamo della sua vita privata.

Va in onda in questi giorni la mini-saga prequel di Harry Potter, intitolata Animali Fantastici e Dove Trovarli. I film nascono dal romanzo di J.K.Rowling che racconta di come Newt Scamander cerchi animali magici per farli proteggere, ma si imbatta in un problema ben più grave e un mistero tutto da scoprire. Il protagonista è interpretato da Edward John David Redmayne e ha uno sguardo e un modo di fare che ha conquistato molte donne del pubblico femminile. Ma conosciamolo meglio, è fidanzato? Chi è la sua dolce metà?

Chi è Eddie Redmayne, Scamander in Animali Fantastici e dove trovarli

Classe 1982, Eddie Redmayne, nasce a Londra ed è diventato famoso tra i ragazzi essenzialmente per via del suo ruolo da protagonista in Animali Fantastici, ma lo ricordiamo anche nella magistrale interpretazione di Stephen Hawking nel film La Teoria del Tutto. Tuttavia l’esordio al cinema è avvenuto nel 2006 nel film Symbiosis – Uniti per la Morte. Non solo questo film gli ha fatto ottenere dei riconoscimenti, ma anche con The Good Shepherd, Savage Grace, Elizabeth: The Golden Age, Marilyn in cui hanno anche riconosciuto le sue doti canore in Les Misérables.

Chi è sua moglie?

Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che è sposato con Hannah Bagshawe. La donna e il protagonista del film Animali Fantastici e Dove Trovarli si sono fidanzati ufficialmente nel 2014, ma stavano insieme già dal 2012. Una lunga storia d’amore che il 15 dicembre 2014 si è unita in matrimonio in Inghilterra. I due hanno avuto un primo figlio, Iris Mary Redmayne, nata il 15 giugno 2016 mentre nel 2018 nasce un maschietto Luke Richard Redmayne.

Cosa sappiamo su Hannah Bagshawe

Su chi sia la bella Hannah Bagshawe non abbiamo moltissime notizie se non che è una manager nel mondo della finanza e della pubblicità e che è bellissima. I due formano una bella coppia e sembrano amarsi moltissimo. Infatti quando sono stati paparazzati e fotografati sul red carpet in diverse occasioni mondane i due erano bellissimi e super innamorati.