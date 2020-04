Licia Nunez dopo il GF Vip: ‘Sono stata dipendente dall’alcol’, poi la confessione sulla maternità

Licia Nunez si è raccontata in un’intervista per Vanity Fair subito dopo la sua esperienza al GF Vip: dalla dipendenza dall’alcol al desiderio di maternità.

È stata una delle protagoniste indiscusse di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip, Licia Nunez. Entrata nella casa più spiata d’Italia l’8 Gennaio scorso, l’ex attrice de Le Tre Rose di Eva ne è uscita ad un passo dal finale. Il suo percorso, infatti, è durato quasi 90 giorni. E in ciascuno di essi la giovane pugliese non ha perso mai occasione di farsi conoscere in tutte le sue sfaccettature. Perché, ammettiamolo, durante il suo percorso all’interno della casa, Licia si è completamente messo a nudo. A partire, quindi, dalla sua precedente relazione con Imma Battaglia e la sua attuale compagna Barbara Eboli. Fino ad un evento che ha completamente stravolto la sua vita: l’aborto nel 2003. Ma non è affatto finita qui. Perché, in una recente intervista per Vanity Fair, la bella Nunez ha continuato a raccontarsi senza filtri. Svelando, quindi, non soltanto di aver avuto una dipendenza dall’alcol per circa 9 mesi, ma anche di essere pronta a diventare mamma. Ecco tutti i dettagli.

GF Vip, Licia Nunez si racconta: dalla dipendenza dall’alcol al desiderio di maternità

In questa recente intervista per il settimanale Vanity Fair, come dicevamo precedentemente, Licia Nunez ha parlato davvero di tutto. Non soltanto, quindi, della sua esperienza al Grande Fratello Vip e le prime sensazioni vissute una volta uscita dalla casa di Cinecittà a causa di questa emergenza Coronavirus, ma anche della sua vita privata e, soprattutto, di alcuni particolare episodi che le sono accaduti. Dopo aver descritto dettagliatamente l’importanza del ruolo di Barbara Eboli, la sua compagna, in questo lungo percorso e, soprattutto, dell’intenso abbraccio che le due donne si sono scambiate appena si sono ritrovate, l’ex attrice de Le Tre Rose di Eva ha parlato anche di un evento che ha segnato la sua vita. Stiamo parlando dell’aborto del 2003. Un episodio che, com’è giusto che sia, l’ha profondamente segnata. Tanto che, come raccontato la stessa interessata al settimanale, le ha fatto scegliere di toccare il fondo. ‘Mi sentivo in colpa come se fosse stata colpa mia’, spiega Licia nel ‘giustificare’ la sua dipendenza dall’alcol.

Sono stata dipendente dall’alcol per più di nove mesi. Non ho più visto gli amici, mia madre’, continua a raccontare Licia al settimanale. Fino a quando, dopo essersi resa conto di aver toccato il fondo, ne è riuscita a risalire grazie anche all’aiuto del suo ginecologo.

Il desiderio di maternità

Nonostante questo dolore, Licia adesso racconta di essere pronta a diventare madre. ‘Adesso non si può, ma appena il mondo sarà tranquillo è quello il mio desiderio’, conclude la bella Nunez.