Licia Nunez, concorrente del Grande Fratello VIP, ha raccontato una vicenda del suo passato molto delicata: le sue parole durante una chiacchierata con alcuni dei coinquilini.

Il Grande Fratello VIP è iniziato da poche ore ed i concorrenti stanno iniziando a conoscersi: aspetti inediti e racconti particolari della loro vita non sono passati inosservati. Clizia Incorvaia si è sfogata con i suoi coinquilini riguardo la fine del suo matrimonio con Sorcina ed il tradimento: per lei è stato un momento davvero difficile. Anche Licia Nunez ha raccontato un periodo molto particolare della sua vita: sul divano con Andrea Denver, Clizia Incorvaia ed Antonella Elia si è lasciata andare ad un racconto molto toccante. Ecco le sue parole.

Grande Fratello VIP, Licia Nunez: “Ho perso un bambino”, il toccante racconto

Licia Nunez, concorrente del Grande Fratello VIP, ha raccontato una vicenda della sua vita molto toccante. Si è accesa da poche ore la casa più famosa d’Italia ed i coinquilini stanno iniziando a conoscersi tra di loro, raccontando aspetti inediti delle loro vite. L’attrice ed ex modella oltre ad aver avuto una lunga storia con Imma Battaglia, è stata vittima di un episodio molto doloroso, che l’ha segnata. All’età di 24 anni ha perso un bambino. La concorrente ha svelato di esser stata con un uomo 10 anni più grande di lei, era un imprenditore. “Nell’unico rapporto avuto con quest’uomo sono rimasta incinta” ha spiegato Licia. “All’inizio non sapevo come affrontare la cosa, ero molto imbranata. Per qualche giorno mi sono chiusa, indecisa se dire o no qualcosa, se condividere con qualcuno la notizia. Poi pensai che quel figlio mi avrebbe salvato la vita” le sue parole.

Un giorno, ha continuato la Nunez, ha sentito un dolore fortissimo. “Capì che c’era un problema, chiamai lui. Gli dissi ‘Sono incinta, ma in questo momento ho un emorragia’. Lui mi disse ‘Sono in aeroporto, sto partendo per il Giappone’. Gli chiesi di venire, mi disse ‘Devo pensarci’. Chiusi il telefono, chiamai i miei genitori. Andai in taxi con gli asciugamani. Arrivai in clinica, feci il primo controllo” ha raccontato l’attrice con gli occhi lucidi. “Il ginecologo mi disse ‘no, non c’è speranza’” ha concluso la Nunez, con la voce rotta dal pianto. Clizia Incorvaia l’ha subito abbracciata, ed anche Andrea ed Antonella hanno mostrato la loro vicinanza.

Raccontare un episodio così doloroso non è stato facile per Licia: per fortuna condivide la sua esperienza con persone sensibili che hanno saputo consolarla.