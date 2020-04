Festival di Sanremo, brutta notizia: la prossima edizione potrebbe slittare?

Arriva una brutta notizia sul Festival di Sanremo: la prossima edizione potrebbe slittare? Ecco le parole del patron dell’Ariston

L’emergenza Coronavirus ha messo letteralmente in ginocchio l’Italia. Il nostro paese è il più colpito al mondo con oltre ventimila morti e centinaia di migliaia di contagiati. La curva dei contagi, però, sta scendendo lentamente e in alcune regioni addirittura si contano zero contagiati nelle ultime ventiquattro ore. La nazione, dunque, si avvicina alla tanto agognata fase 2, ovvero quella di convivenza con il temibile virus. Sconfiggere il morbo è possibile, ma non sarà semplice. La strada è lunga e i cittadini dovranno pazientare ancora. L’emergenza ha stravolto anche i palinsesti televisivi e potrebbe ridimensionare anche i progetti in cantiere per i prossimi mesi. Anche il Festival di Sanremo, una delle manifestazioni più importanti del nostro paese, potrebbe subire delle modifiche.

Festival di Sanremo, brutta notizia: la prossima edizione slitta?

Il virus – come abbiamo già detto – rallenterà la sua corsa senza scomparire del tutto. I tempi per il vaccino sono ancora molto lunghi. Tutti, dunque, saremo costretti a convivere con il virus e a tenere sempre alta l’attenzione. Come già avvenuto negli ultimi mesi, i palinsesti televisivi potrebbero subire dei ridimensionamenti, i quali potrebbero toccare anche la prossima edizione del festival della canzone italiana. Come dichiarato da Walter Vacchino, patron dell’Ariston, a Sanremo news, la prossima edizione potrebbe slittare: “Se la data di inizio febbraio non permette di fare un Festival con luci, lustrini e tutto il resto, allora può essere che si pensi di spostarlo in avanti di uno o due mesi”. Il virus ha già cambiato le nostre abitudini e i nostri modi di fare, ma continuerà a modificare la nostra vita. Come dichiarato da Vacchino, se non dovessero esserci gli estremi per una messa in sicurezza della prossima edizione del Festival, questa potrebbe slittare di qualche mese.

L’altra ipotesi, come rivela Vacchino, è che ai primi di febbraio ci siano le condizioni per assistere ad un grande spettacolo. Il patron dell’Ariston poi conclude: “C’è un’ultima ipotesi che non voglio nemmeno tenere in considerazione…”.