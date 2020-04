Uomini e Donne, anticipazioni nuove puntate: svelati i primi dettagli

Uomini e Donne pronto a ripartire dopo lo stop per Coronavirus: Raffaella Mennoia svela i primi dettagli, ecco le anticipazioni delle nuove puntate

Lunedì 20 aprile 2020 tornerà in onda Uomini e Donne: il dating show di Maria De Filippi pronto a ripartire dopo lo stop per l’emergenza Coronavirus. Il programma, però, sarà totalmente rivoluzionato. La novità più importante riguarda le esterne: i corteggiatori e le corteggiatrici non potranno incontrare i tronisti e saranno possibili solo videochiamate a distanza. Al momento è stata annunciata la presenza di Giovanna Abate, mentre non sappiamo se ci saranno anche gli altri tronisti. Da lunedì, però, andranno in onda le puntate che sono state registrate prima della chiusura del programma. Il nuovo format dovrebbe partire dalla settimana seguente.

Uomini e Donne, anticipazioni nuove puntate: i dettagli

La pagina social del programma, i nuovi video promo in onda in televisione e le parole di Raffaella Mennoia e Maria De Filippi hanno svelato i primi dettagli del nuovo format. Le due protagoniste saranno Giovanna Abate e Gemma Galgani. La tronista avrà modo di conoscere, oltre ai suoi corteggiatori, anche altre persone. Stesso discorso per Gemma, che potrà conoscere nuovi cavalieri. Le due donne, però, potranno conoscere nuove persone solo attraverso la chat istantanea. Un arma a doppio taglio perchè “i rischi possono essere sostanzialmente due: l’uomo con cui chatto io me lo immagino alto, biondo, bello, con gli occhi azzurri poi lo vado a vedere nella realtà ed è completamente diverso da come me lo sono immaginato”. Oggi pomeriggio, attraverso le stories di Instagram, la Mennoia ha svelato altri dettagli sulle nuovissime puntate: “Non posso spoilerare molto, però insomma è un programma super moderno. È l’unico modo di fare Uomini e Donne in questo momento. Sono curiosa di sapere quale sarà la vostra reazione. Noi abbiamo fatto quello che possiamo”.

Il ritorno in onda del programma di Maria De Filippi è atteso da milioni e milioni di telespettatori. Lo stop dovuto all’emergenza Coronavirus ha provocato un vuoto quasi incolmabile nei palinsesti della rete del Biscione. Nella fascia pomeridiana, infatti, c’è stato un crollo degli ascolti. La produzione, però, ha studiato un nuovo format ed è pronta per ripartire più forte di prima. Quale sarà il giudizio del pubblico? Il nuovo format sarà gradito dai telespettatori più affezionati? Come ha sottolineato la Mennoia, in questo momento si poteva fare ben poco. Ritornare in onda, però, è già un passo avanti. L’appuntamento, dunque, è per lunedì 20 aprile con la prima puntata dopo lo stop del programma di Maria De Filippi.