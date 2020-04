Chiara Ferragni e Fedez, balletto imperdibile su Instagram: “Sono la peggiore TikToker di tutti i tempi?”, ecco il video pubblicato dalla coppia, pioggia di commenti.

Chiara Ferragni e Fedez sanno sempre come far divertire e sorridere i loro tantissimi fan. I due formano una delle coppie più ‘social’ in circolazione, perché condividono davvero ogni momento della loro vita con tutte le persone che li seguono. Il profilo Instagram di Chiara conta quasi 19 milioni e mezzo di followers, un numero davvero da record, che continua ad aumentare di giorno in giorno. Insomma, i ‘Ferragnez’ sono davvero amatissimi e super seguiti sui social e ricambiano l’affetto ricevuto con continui video e storie in cui raccontano la loro vita quotidiana. In particolare in questo periodo di emergenza Coronavirus, in cui tutti sono chiusi in casa in quarantena, la coppia sta tenendo compagnia ai suoi tantissimi fan con dirette insieme ad altri personaggi famosi, e non solo. Fedez e Chiara infatti condividono anche numerosi video dei loro imperdibili siparietti di coppia, in cui scherzano e si prendono in giro a vicenda, riuscendo sempre a strappare un sorriso ai loro followers. Poco fa, ad esempio, hanno pubblicato un video in cui ballano su Tik Tok in maniera piuttosto ‘goffa’ facendo divertire tutti: ecco cos’è successo.

Fedez e Chiara Ferragni, balletto imperdibile su Instagram: “Sono la peggiore TikToker di sempre?”, ecco il video

Fedez e Chiara Ferragni sono sempre presenti sui social e condividono davvero tutto con i loro milioni di followers. La coppia ha una grande ironia e auto-ironia, per cui pubblica spesso video di siparietti imperdibili. L’ultimo video condiviso sul profilo Instagram di Chiara ne è un perfetto esempio. L’influencer e imprenditrice digitale ha postato un video in cui lei e suo marito si cimentano in un balletto con Tik Tok. Le immagini sono davvero esilaranti e parlano da sole. I ‘Ferragnez’, infatti, hanno qualche difficoltà ad andare a tempo e fanno alcuni movimenti ‘goffi’, rischiando anche di farsi male. Vista la loro grande autoironia, i due hanno pubblicato proprio tutto su Instagram, anche i loro errori, accompagnando le immagini con una simpatica didascalia: “Sono la peggiore ballerina di Tik Tok di tutti i tempi?”, scrive Chiara.

Il video è davvero imperdibile e ha ottenuto in poco tempo milioni di visualizzazioni e tantissimi like e commenti, diventando subito virale, come del resto tutti i video che i ‘Ferragnez’ pubblicano sui loro canali social.