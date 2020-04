Belen Rodriguez, il ‘particolare’ che non sfugge su Instagram: l’avete notato anche voi?

Belen Rodriguez, avete notato anche voi quel ‘particolare’ sul canale Instagram della showgirl argentina? Ecco di che cosa parliamo.

È la vera e propria celebrità di Instagram, Belen Rodriguez. Sul suo canale social ufficiale, infatti, la giovane argentina è solita intrattenere i suoi numerosi ed accanito sostenitori non soltanto con delle squisite immagini di sé, ma anche con esilaranti siparietti che riguardano la sua vita quotidiana e suo marito Stefano De Martino. Tuttavia, ciò che cattura maggiormente l’attenzione in tutto questo, oltre che la sua smisurata bellezza ovviamente, è un ‘particolare’ davvero clamoroso. Al quale, senza alcun dubbio, non sarete nemmeno voi passati avanti. Di che cosa parliamo? Semplice! Della scrittura modificata che, spesso e volentieri, la showgirl utilizza per scrivere le didascalie alle sue foto. Sappiamo, infatti, che è possibile farlo soltanto sulle stories, come fa, però, Belen? Siete proprio curiosi di saperlo? Ecco il semplice ‘trucchetto’.

Belen Rodriguez, il ‘particolare’ su Instagram che non sfugge

La scrittura in corsivo applicata da Belen Rodriguez ad alcune delle sue fotografie su Instagram, ammettiamolo, è un ‘particolare’ che non può affatto passare inosservato. Oltre che a notare ed ammirare la sua smisurata bellezza, tutti noi, senza alcun dubbio, ci saremo chiesto come ha potuto mai fare una cosa del genere la showgirl argentina. Siete proprio curiosi di saperlo? Beh, siamo qui apposta per questo. Innanzitutto vi iniziamo a dirvi che non è nulla che non può essere applicato da ciascuno di noi. Anzi. Modificare la scrittura a corredo dello nostre fotografie sui social non è affatto un’azione complicata o che, magari, richiede molto tempo. Nient’affatto! Piuttosto, l’unica cosa da fare è, come spiegato dettagliatamente anche da Salvatore Aranzulla, recarsi direttamente su un apposito sito internet e compiere delle semplicissime e pochissime mosse. Non siete affatto esperti di questo mondo e, per questo, non sapete come fare? Tranquilli, come dicevamo precedentemente, invertire il tuo testo in corsivo, oppure anche in altri stili o font diversi, è davvero semplicissimo. Ti spiegheremo ogni minimo dettaglio.

Siete proprio curiosi di sapere come Belen Rodriguez ha scritto in corsivo questa sua didascalia a corredo di questa fantastica foto? Beh, non dovete fare altro che recarvi sul sito internet Unicode Text Converter. Da qui, ne conseguono davvero pochissimi passaggi:

Scrivere il testo della tua didascalia nel riquadro ‘Convert plain expert’; Cliccare su Show; Scegliere lo stile e il font che più vi piace; Cliccare ed incollare la frase nella biografia o didascalia di Instagram.

Insomma, ammettetelo, un vero e proprio gioco da ragazzi. Cosa aspettate? Forza, correte a provarlo! Non ve ne pentirete affatto!