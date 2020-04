Come prendere sonno velocemente: la tecnica per addormentarsi in 120 secondi arriva dagli Stati Uniti.

C’è chi conta le pecore, chi ascolta musica soft, chi beve tisane rilassanti. Di trucchi per addormentarsi più velocemente ce ne sono davvero tanti, ma non tutti risultano sempre efficaci. Una tecnica molto particolare arriva dagli Stati Uniti, in particolare dallo United States Army. Proprio così: si tratta di una pratica divulgata dal preparatore atletico Lloyd Bud Winter e utilizzata dai soldati americani. Seguendo questi piccoli passaggi, è possibile addormentarsi in soli 120 secondi. Curiosi di scoprire di cosa si tratta? Ve lo spieghiamo subito.

Come prendere sonno velocemente: la tecnica per addormentarsi in 120 secondi del preparatore atletico Winter

Fate anche voi parte della grandissima schiera di persone che fatica ad addormentarsi? Ebbene, siete nel posto giusto. Esiste una tecnica che, se eseguita nel modo giusto, vi permetterà di prendere sonno in appena due minuti. È quanto dichiara Lloyd Bud Winter, noto preparatore atletico negli Stati Uniti, nel libro ‘Relax and win: championship performance’. La tecnica consiste nel seguire alcuni semplici passaggi, al termine dei quali cadrete nelle braccia di Morfeo. Nel libro, viene specificato che non è garantito un risultato sicuro, in ragione delle abitudini e delle condizioni di ogni persona. Ma negli Usa molte persone hanno dichiarato di essere riuscite ad addormentarsi grazie a questa tecnica e il libro di Winter è ancora richiestissimo. Ecco i passaggi da seguire:

Rilassa il viso : tutti i muscoli che lo comprendono, dalla lingua alla mascella, fino ad arrivare ai muscoli inorno agli occhi

: tutti i muscoli che lo comprendono, dalla lingua alla mascella, fino ad arrivare ai muscoli inorno agli occhi Fai scivolare le spalle verso il basso , il più possibile ma senza sforzi, e rilassa le braccia

, il più possibile ma senza sforzi, e rilassa le braccia Espira con calma e mantieni il petto rilassato

mantieni il petto rilassato Rilassa le gambe, partendo dalle dita dei piedi, passando per il polpaccio, fino alle cosce

partendo dalle dita dei piedi, passando per il polpaccio, fino alle cosce Libera la mente , immaginando paesaggi che ti danno serenità nei quali vorresti trovarti

, immaginando paesaggi che ti danno serenità nei quali vorresti trovarti Non pensare: proprio così, e ripeti nella tua mente “non pensare”

I benefici di questa tecnica militare dovrebbero arrivare dopo circa una settimana. Insomma, il risultato non è garantito, ma cosa cosa provare? Buon riposo a tutti!