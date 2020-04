Il matrimonio di Jennifer Lopez si farà non appena rientrerà l’emergenza Coronavirus: la star internazionale ha scelto dove celebrare le nozze!

E’ una delle coppie più amate nel mondo: Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sono fidanzati nel 2016 e vivono insieme a Miami con le figlie di lui ed i due figli della star internazionale. Lui è un ex giocatore di baseball statunitense: un anno fa si inginocchiò ai piedi della meravigliosa JLo per chiederle di sposarlo. La risposta fu ovviamente ‘sì’. Il matrimonio sembrava esser vicino ma l’emergenza Coronavirus ha complicato le cose. I due hanno deciso che convoleranno a nozze non appena l’emergenza rientrerà: la notizia è stata ufficializzata nelle scorse ore da ‘Us Weekly‘. La notizia meravigliosa è che la star ha deciso dove celebrare il matrimonio: vi sveliamo tutto!

Jennifer Lopez, matrimonio all’italiana: la notizia sulle nozze con Alex Rodriguez

Jennifer Lopez ed Alex Rodriguez sono stati costretti a rimandare le nozze a causa dell’emergenza Coronavirus. I due stanno insieme da quasi 4 anni e per la star internazionale questo sarebbe il quarto matrimonio: non importa, il loro amore è davvero a cinque stelle. Così, non appena ritornerà tutto alla normalità i due andranno all’altare: ma dove hanno deciso di festeggiare le nozze?

La notizia ha lasciato tutti di stucco: J Lo e suo prossimo marito hanno deciso di sposarsi nel ‘Bel paese’. Capito dove? L’Italia è la cornice scelta dalla cantante statunitense e dall’ex giocatore di baseball per il loro matrimonio. La notizia è stata ufficializzata da ‘Us Weekly’: non si conoscono però ancora i dettagli. Di certo J Lo vorrà sposarsi in chiesa: lo ha confessato stesso lei. Che città sceglierà per il suo indimenticabile evento?