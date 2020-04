Luca Onestini, sorpresa da favola per Ivana Mrazova nel giorno del loro secondo anniversario: il video imperdibile su Instagram, ecco cosa ha organizzato l’ex gieffino per la fidanzata.

Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono conosciuti davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip, e se inizialmente la loro era solo una bella amicizia, alla fine del percorso nella casa i due si sono avvicinati sempre di più, diventando poi una vera e propria coppia a poche settimane dalla fine del reality. Da allora sono passati oltre due anni e oggi i due sono ancora insieme, più felici e uniti che mai. Belli, gelosissimi, basti pensare allo scherzo de Le Iene fatto a Ivana qualche tempo fa, e innamorati, Luca e la modella ceca sono super seguiti anche sui social. L’ex tronista ha condiviso poco fa un video davvero imperdibile sul suo profilo Instagram, nel quale ha mostrato la sorpresa indimenticabile che ha organizzato per Ivana nel giorno del loro secondo anniversario, lo scorso 8 dicembre, quando ancora non c’erano in Italia le restrizioni dovute all’emergenza Coronavirus. Volete scoprire cosa ha organizzato Luca per la sua fidanzata? Eccovi serviti!

Luca Onestini, sorpresa da favola per Ivana Mrazova nel giorno del loro secondo anniversario: ecco il video imperdibile

Luca Onestini e Ivana Mrazova hanno festeggiato il loro secondo anniversario lo scorso 8 dicembre e l’ex tronista per l’occasione ha organizzato una sorpresa davvero da favola alla sua fidanzata. Il video era rimasto finora privato, ma poi Luca ha deciso di condividerlo con i suoi followers in questo periodo difficile per tutti a causa dell’emergenza Coronavirus: “Nei periodi difficili bisogna aggrapparsi alle cose belle, ricordi compresi”, ha spiegato nella didascalia, “Questo è uno di quei momenti a cui sono attaccato con le unghie con i denti”, continua l’ex gieffino. Il video è davvero imperdibile e mostra la sorpresa che lui ha organizzato a Ivana. Dopo averla fatta girare un po’ a vuoto per Milano, facendola andare prima in stazione e poi in zona Duomo, Luca ha portato Ivana con una serie di indizi fino alla Galleria Vittorio Emanuele II di Milano, dove lui la aspettava per bendarla e guidarla nel favoloso hotel con affaccio in galleria che aveva prenotato. Una volta fuori al balcone della loro stanza, Luca ha tolto la benda a Ivana e si è inginocchiato al suo cospetto con un enorme mazzo di rose rosse.

Una sorpresa davvero romantica e indimenticabile, accompagnata anche da momenti esilaranti, come la telefonata di Luca all’amico Raffaello Tonon e i suoi ‘scherzetti’ a Ivana durante il tragitto. Insomma, il video è davvero imperdibile e non resta che correre sul profilo di Onestini per guardarlo dall’inizio alla fine!