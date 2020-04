Coronavirus, palestre e centri sportivi aperti non prima di settembre: ecco tutti i possibili scenari a cui vanno incontro coloro che vogliono tornare ad allenarsi dopo la quarantena.

In questo periodo di emergenza Coronavirus, che sta mettendo letteralmente in ginocchio l’Italia e non solo, tante attività sono state costrette alla chiusura per cercare di limitare il contagio del Covid-19. Le palestre e i centri sportivi sono stati tra i primi a dover improvvisamente interrompere ogni attività, e i motivi sono piuttosto ovvi. In questo periodo di reclusione, tutti coloro che sono abituati ad allenarsi quotidianamente nei centri fitness o che seguono dei corsi settimanali, si sono ritrovati impossibilitati a continuare il proprio allenamento, se non a casa. Tutti, compresi i personaggi del mondo dello spettacolo, hanno dovuto trovare dei metodi alternativi per tenersi in forma, allenandosi con attrezzi di fortuna trovati a casa, seguendo dei corsi on line o magari facendo delle video lezioni con i propri personal trainer. Ora, però, la situazione contagi è leggermente migliorata e ci si avvicina lentamente alla ‘fase 2’, ovvero quella di convivenza con il virus e di riapertura di alcune attività. Ma quando riapriranno le palestre e i centri sportivi? Scopriamo insieme i possibili scenari a cui vanno incontro tutti quelli che intendono riprendere quanto prima gli allenamenti.

Coronavirus, palestre e cenri sportivi non apriranno prima di settembre: ecco i possibili scenari

La situazione attuale di emergenza Coronavirus in Italia rende davvero difficile immaginare che le palestre e i centri sportivi possano riaprire prima di settembre. Non solo, perché di sicuro queste eventuali riaperture dovranno comunque sottostare a delle nuove regole. Stando alla situazione attuale, è infatti impensabile che tutto ritorni come prima, almeno non nel prossimo futuro. Per il momento le palestre si sono organizzate con lo smart fitness, soprattutto per coloro i quali avevano già pagato gli abbonamenti prima del ‘lockdown’. Il futuro, a quanto pare, potrebbe essere proprio questo. Molti potrebbero decidere di fare dei corsi in video chat di Pilates, Zumba, Yoga o qualsiasi altra attività, utilizzando alcune piattaforme on line, Zoom sopra tutte. Così come molte vip stanno facendo in questo periodo, potrebbe dunque essere possibile allenarsi direttamente da casa, seguendo i propri istruttori o i propri personal trainer in video, ovviamente a pagamento.

Per chi invece vorrà andare in palestra, si potrebbe decidere di far entrare poche persone alla volta, facendo mantenere le distanze di sicurezza. Il tutto, sempre con l’utilizzo delle mascherine, che ogni palestra potrebbe decidere di personalizzare con il proprio logo per i clienti. Un grande cambiamento, dunque, in attesa che si possa, molto lentamente, tornare alle vecchie abitudini.