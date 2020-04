Victoria Cabello, questa è la “seconda quarantena”, ma oggi sta bene

Seconda quarantena per Victoria Cabello, ma la prima volta è stata costretta a casa per sconfiggere la malattia di Lyme.

Stiamo vivendo tutti un momento molto particolare per via della quarantena imposta dal Governo Conte per sconfiggere la pandemia di Coronavirus. Ma per Victoria Cabello non è la prima volta che si trova a dover rimanere chiusa in casa. Non è una prima esperienza per lei che, come ha raccontato al Corriere della Sera in una lunga intervista, era già stata costretta a rimanere per lungo tempo chiusa in casa. Quella volta però il virus non era fuori casa, ma c’era una malattia dentro di lei che la stava corrodendo. Il morbo di Lyme.

La malattia di Lyme: cosa è successo a Victoria Cabello

Victoria Cabello è stata uno di quei rari casi in cui, una zecca che l’aveva morsa durante un viaggio, non era una semplice disavventura. Ma l’inizio di un calvario. Proprio quel morso infatti le ha causato la Malattia di Lyme, una patologia poco diffusa e assolutamente poco conosciuta che spesso non viene nemmeno in mente ai medici quando fanno le diagnosi. E così è stato per Victoria che per un anno e mezzo si è sentita dire che era solo depressa. La donna però ha raccontato che lei sapeva e si sentiva proprio dentro che non era depressione e che la causa di tutto quel disagio era un’altra. Come racconta la Cabello non riusciva quasi più a muoversi, ad articolare le parole, aveva anche problemi di memoria e a livello cognitivo. Purtroppo, il problema iniziale è stato quello di non essere capita. Da un lato l’infezione infatti debilita il corpo, dall’altro porta anche di riflesso depressione e stanchezza. Facile da confondere con una depressione classica e così è successo alla Cabello.

La cura e il ritorno alla normalità

Alla fine però, grazie ad un ortopedico, un medico americano e l’eccellenza dell’Ospedale Sacco di Milano, è arrivata la diagnosi. Quella giusta. I medici hanno compreso il problema e l’hanno curata, ma per tre anni è rimasta ferma, cercando di riprendersi, ma è stato un percorso molto lungo e tortuoso perché, come ha dichiarato lei stessa, il suo corpo era allo stremo delle forze.

Un fermo, quello della Cabello, lungo che assomiglia molto a quello che stiamo vivendo ora, solo nelle modalità. Lei stessa ha dichiarato che era già abituata a stare ferma a casa, ma che ora sta bene e questa è una grandissima differenza.