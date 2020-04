SKAM Italia, in arrivo la quarta stagione: data d’uscita e anticipazioni sulle nuove puntate della serie amatissima dai giovani.

Ottime notizie per i fan di SKAM Italia: la quarta stagione della serie tv sta per arrivare! I nuovi episodi della serie saranno disponibili in streaming su Timvision e Netflix, a partire dal 15 maggio 2020. Ebbene si, manca davvero poco! E la pagina ufficiale di Netflix ha pubblicato il primo trailer della stagione, in cui è svelata la nuova protagonista. La prima stagione era incentrata su Eva e la sua storia d’amore con Giovanni. Protagonista della seconda stagione è stato invece Martino, alle prese con la sua complicata relazione con Niccolò. L’ultima stagione, invece, era dedicata a Eleonora, che alla fine ha ceduto ai suoi sentimenti per Edoardo. Chi sarà la/ il nuovo protagonista della quarta stagione di SKAM? Ve lo sveliamo subito.

SKAM Italia, in arrivo la quarta stagione: dal 15 maggio in streaming, Sana la nuova protagonista

Fan di SKAM, prendete carta e penna e segnatevi questa data: dal 15 maggio 2020 saranno disponibili in streaming le nuove puntata dell’amatissima serie tv, su Timvision e Netflix. La serie, che si ispira all’omonimo teen drama norvegese, ritroverà in questa quarta stagione tutti i personaggi principali delle scorse stagioni, ma ci saranno anche tantissime new entry pronte ad emozionarci. Protagonista assoluta della quarta stagione di SKAM è Sana, interpretata da Beatrice Bruschi. La ragazza, musulmana praticante, si troverà in difficoltà, in una lotta tra i suoi valori religiosi e l’interesse che prova per Malik( El Mehdi Meskar), amico di suo fratello. Cosa accadrà nelle nuove puntate? In seguito, uno screen dell’annuncio di Netflix:

Non ci resta che attendere circa un mese per scoprire tutte le nuove avventure dei protagonisti di SKAM Italia! Se non avete visto le precedenti stagioni, cosa aspettate a recuperare in vista del 15 maggio? Non ve ne pentirete!