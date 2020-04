Vacanze 2020, possibile bonus da 325 euro per chi soggiorna per almeno tre notti in Italia

Vacanze 2020, possibile bonus da 325 euro per chi sceglie l’Italia per un soggiorno di almeno tre notti.

Tra le tante soluzioni che, in questo particolare periodo storico, il Governo Italiano si ritrova a ricercare, spunterebbe anche un bonus per le vacanze in Italia. L’emergenza Coronavirus è ancora in corso e l’incertezza sul futuro prossimo è davvero tanta. Un’emergenza sanitaria che ha messo in ginocchio l’intero Paese, anche, inevitabilmente, il settore del turismo. In tanti si chiedono: sarà possibile andare in vacanza quest’anno? Ebbene, secondo quanto anticipato da Il Sole 24 ore, sul tavolo del governo sarebbe spuntata un’idea per incentivare gli italiani a partire per le vacanze, ma in Italia: un bonus di 325 euro destinato a chi sceglie le vacanze in Italia, riservato ai lavoratori dipendenti e professionisti, con reddito compreso tra i 7.500 e 26.000 euro. Per lo Stato, rappresenterebbe una spesa tra 1,2 e 1,5 miliardi di euro. Scopriamo di più sulla possibile misura, che potrebbe rientrare nel prossimo decreto di Aprile.

Vacanze in Italia, bonus fino a 325 euro per chi soggiorna almeno tre notti in strutture ricettive italiane

Quello del turismo è, senza dubbio, uno dei settori più colpiti dalla pandemia globale causata dal Coronavirus. Per aiutare la ripartenza ed affrontare la crisi, il governi italiano starebbe pensando ad alcune misure speciali, per incentivare le vacanze in Italia. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 ore, l’aiuto consisterà nel detrarre le spese per soggiorni di almeno tre notti presso strutture ricettive italiane. Il bonus sarebbe riservato ai lavoratori dipendenti e professionisti con un reddito compreso tra 7.500 e 26 mila euro, e varierebbe a seconda dei componenti del nucleo familiare. La misura prevederebbe uno sgravo fiscale di 100 euro per chi non ha figli, altri 100 per chi ha un figlio, ulteriori 75 euro per il secondo figlio, e altri 50 per il terzo figlio: si raggiunge così quota complessiva di 325 euro.

Non è ancora chiaro se la misura sarà prevista già nel decreto di Aprile, o se, essendo ancora presto per pensare ad eventuali vacanze, slitterà al mese di Maggio.