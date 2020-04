Sky e Netflix, tutte le novità in arrivo per le due piattaforme: le serie tv saranno prossimamente disponibili in un’unica formula, vediamo cosa accadrà

In questo momento di quarantena forzata molti sono i momenti che noi Italiani, ma non solo, stiamo trascorrendo sui social network e in particolare sulle piattaforme di streaming. Qualche tempo fa vi avevamo raccontato di come la commissione UE e in particolare Thierry Breton commissario europeo per il mercato interno e i servizi ha esortato tutti gli operatori di contenuti streaming e on demand a non occupare troppo la banda internet. Com’è semplice da immaginare, la permanenza forzata all’interno delle abitazioni, spinge le persone a trascorrere maggior tempo su internet e al fine di evitare un sovraccarico eccessivo, è stato necessario avanzare questa proposta che Netflix ha accettato. Ovviamente l’utilizzo della piattaforma prosegue normalmente, ma come era stato proposto ai dirigenti Netflix la differenza è nella qualità delle immagini che è leggermente inferiore. Molte sono le uscite che in questi mesi sono state programmate non solo sulla piattaforma di Netflix, ma anche su quella di Sky, e per tutti coloro che stanno continuando a guardare sognanti le locandine di entrambe le emittenti, sono in arrivo grandi novità.

Sky e Netflix, novità per le piattaforme: tutte le serie tv in un’unica formula

Per tutti gli appassionati di serie tv e di cinema, sono in arrivo delle grandi novità per le piattaforme di Sky e di Netfix. I due colossi hanno infatti pensato ad un accordo che possa permettere a tutti di avere il maggior intrattenimento possibile con un’unica soluzione. Per chi non lo sapesse Sky e Netflix hanno deciso di unire i due pacchetti sotto un’unica offerta promozionale, che possa dare la possibilità a tutti gli appassionati di avere la più ampia scelta di serie tv, film, programmi per bambini e di cultura che ci sia al momento. Questa sarà sicuramente una vera rivoluzione, per chi non riesce a rinunciare ai programmi di Sky, ma vuole avere anche l’ampia scelta di serie tv offerte da Netflix. Per poter procedere con questo pacchetto basta collegarsi al sito internet di Sky oppure chiamare il numero verde. L’utilizzo del pacchetto prevede l’installazione di Sky Q, collegato direttamente alla rete di casa.

Non vi resta che correre subito sul sito Sky per avere maggiori info e scegliere il pacchetto che maggiormente vi aggrada!