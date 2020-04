Uomini e Donne, è di nuovo crisi tra Ida e Riccardo? Alcuni indizi social preoccupano i fan della coppia, ecco di cosa si tratta nel dettaglio.

La coppia composta da Ida Platano e Riccardo Guarnieri continua a tenere col fiato sospeso i fan di Uomini e Donne. I due si sono conosciuti proprio nel dating show di Canale 5 nel 2017 e le loro vicende hanno sempre appassionato il pubblico. Dopo le tante incomprensioni e gli alti e bassi durante la loro conoscenza, Ida e Riccardo hanno lasciato il programma insieme e hanno partecipato, pochi mesi dopo, a Temptation Island. Dopo l’esperienza sull’isola delle tentazioni, hanno si sono separati, tanto da tornare anche nello studio di Uomini e Donne per conoscere nuove persone. Con il tempo, però il loro sentimento è tornato a galla e i due hanno ricominciato la loro storia d’amore, appassionando sempre di più il pubblico da casa. In questo periodo di emergenza Coronavirus che sta costringendo tutta Italia alla quarantena, la coppia aveva deciso di convivere, trascorrendo insieme le settimane di reclusione. Ora, però, alcuni indizi social sembrano confermare una nuova crisi tra i due: scopriamo insieme come stanno le cose.

Uomini e Donne, Ida e Riccardo di nuovo in crisi? Gli indizi social che lasciano poco spazio ai dubbi

Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno sempre avuto una storia fatta di alti e bassi, soprattutto a causa delle loro differenze caratteriali. Da quando è iniziata la quarantena dovuta all’emergenza Coronavirus, i due si sono chiusi in casa insieme per trascorrere in coppia il periodo di ‘lockdown’. Ma qualcosa potrebbe essere andato storto. Se, infatti, nei primi giorni di quarantena i due erano molto presenti sui social e condividevano diversi momenti della loro quotidianità, da qualche settimana sono completamente spariti. Il che è strano, anche perché Ida continua a essere molto attiva sul suo profilo Instagram, facendo foto, video e storie che la ritraggono nella sua vita di tutti i giorni, ma di Riccardo sembra non esserci traccia. Che sia di nuovo aria di crisi tra loro? I dettagli della situazione di Ida e Riccardo non si conoscono, ma di certo i fan sono preoccupati perché trovano strana la loro scomparsa dai social. L’ultima foto di coppia pubblicata sul profilo dell’ex dama di Uomini e Donne risale allo scorso 14 marzo, e anche nelle storie Instagram che lei pubblica quotidianamente non c’è alcun riferimento a Riccardo.

Cosa sta succedendo tra i due? Non lo sappiamo con certezza, ma di sicuro gli indizi social sembrano lasciare poco spazio ai dubbi.