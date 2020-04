Doc – Nelle Tue Mani, Anticipazioni: quando ricomincerà la serie?

Quando ricomincerà Doc-Nelle Tue Mani: le anticipazioni sulla data di uscita e su cosa succederà.

Lo sapevamo, sarebbe stato un appuntamento breve, ma intenso quello con Doc-Nelle Tue Mani. La fiction con Luca Argentero, infatti, è andata in onda per quattro appuntamenti sulla RAI che hanno incollato allo schermo milioni di telespettatori. Purtroppo però la puntata del 16 aprile è stata l’ultima, almeno per ora. I fan però non devono disperare perché dalle anticipazioni e grazie all’intervista di Jan Maria Michelini a Fanpage siamo riusciti a scoprire qualcosa di più su quando potremo vedere il seguito di questo importante appuntamento.

Perché Doc-Nelle Tue Mani è finito in anticipo?

La fiction RAI con Luca Argentero, Doc-Nelle Tue Mani, racconta della storia vera del dottor Pierdante Piccioni, colpito da un’amnesia che gli ha fatto dimenticare degli ultimi 12 anni della sua vita. La storia raccontata in tv, chiaramente, è stata un po’ romanzata e già vi abbiamo spiegato quali parti sono realmente accadute e quali no. La serie tv quindi ora è giunta al termine. Uno stop forzato in realtà, dovuto all’emergenza Coronavirus. Le riprese infatti si svolgevano proprio nelle zone di Codogno e Lodi, ma come ha raccontato Jan Maria Michelini a Fanpage non mancava molto alla fine delle riprese. Probabilmente solo una settimana di lavoro, ma riguardante delle scene fondamentali per la fiction e quindi necessarie a dare continuità e una fine alla storia.

Anticipazioni: quando ricomincerà la fiction di Luca Argentero?

L’idea del regista è quella di riuscire a tornare sul set verso giugno, così da poter iniziare a montare dopo pochissimo e trasmettere la fine della serie in autunno. Previsioni più che ottimistiche e che tutti i fan della serie sperano si avverino. Il regista ha specificato che ha ricevuto infatti un protocollo da seguire attentamente non appena le maglie del lockdown si saranno un po’ allentate. I procedimenti saranno infatti super rigidi: un medico sarà sempre presente sul set e prenderà costantemente la temperatura, verranno poi fatti dei test sierologici, chiunque non stia recitando dovrà avere occhiali, cuffia, abbigliamento di protezione e chiaramente rispettare le distanze di sicurezza l’uno con l’altro.

Doc – Nelle Tue Mani: cosa succederà nella prossima stagione?

Per quanto riguarda poi le anticipazioni della serie in sé sappiamo che vedremo l’evoluzione del rapporto tra Andrea Fanti, sua moglie e Giulia, un triangolo amoroso che avrà finalmente una svolta. Si andrà poi a scoprire anche dei lati più profondi di altri personaggi della serie come Elisa, Lorenzo Lazzarini e il personaggio di Agnese subirà una vera e propria svolta alla fine delle stagione.

Marco Sardoni poi continuerà a sperare che Fanti non ricordi nulla della loro situazione Per la storia in sé le anticipazioni di Doc-Nelle Tue Mani parlano di un momento di tensione tra i protagonisti che dovranno affrontare una importante crisi mediatica per via di una tragedia italiana. Ma soprattutto alla fine succederà l’inaspettato.